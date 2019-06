La Conmebol explicó por qué Chile no tiene dos chapas de campeón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace rato que a través de redes sociales y distintos foros -incluso a nivel internacional- la pregunta da vueltas ¿Es Chile realmente bicampeón de la Copa América?



Las dudas surgen después que primero en la camiseta de la Roja aparece un parche sólo con el trofeo obtenido en 2015. Además, en la copa misma está estampado nada más que una vez el nombre de Chile.

"Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile sólo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años", explicaban hace algunos días a El Comercio desde la Conmebol respecto a por qué en la camiseta aparecía sólo un título.

Pues bien, consultado por El Mercurio acerca de por qué la copa misma lleva sólo la placa de la corona de 2015, el ente rector del fútbol sudamericano dio una respuesta similar.

"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", se explayaron.

Y si bien no hay documentos oficiales respecto al tema, tanto en conmebol.com y copaamerica.com escriben que Brasil 2019 es la edición del torneo número, mientras la de Estados Unidos era la 45.

Ante esto, el citado medio chileno sostiene que "Chile es el bicampeón de América, pero no el bicampeón de la Copa América.