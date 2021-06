Edinson Cavani: "Luego de Catar daré un paso al costado, estamos en ese último baile"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani habló sobre su futuro y la Copa América en una conferencia de prensa previa al viaje de la selección de Uruguay a Brasil para debutar este viernes ante Argentina en el que admite que será su última presencia en un torneo de selecciones.

Antes de dar un pasó al costado de la selección, el "Matador" tiene un sueño, ir a Catar y tener un buen desempeño. "Sinceramente lo tengo en mi cabeza, creo que la vida de cada ser humano esta basada en objetivos, en deseos, que uno tiene de llegar a ciertos lugares y creo que en lo futbolístico, como objetivo a nivel selección, quiero poder lograr ese sueño de ir a Catar y de ahí en adelante capaz dar un paso al costado y dedicarme un poco más a mis cosas, a mi familia, a mi gente, porque son muchos años y creo que estamos en ese último baile también", expresó el delantero, en relación a los dichos del maestro que se refirió a esto utilizando el título del documental de Michael Jordan.

Tras ser consultado sobre el primer partido en la Copa América, el salteño expresó: "A nivel sudamericano siempre cuestan todos los partidos, son difíciles y seguramente haya equipos o selecciones que tienen mas jugadores que otros en clubes de Europa y en el momento de salir a la cancha siempre son difíciles. Además se defiende al país y siempre tiene un plus ponerte la camiseta de tú país, por eso se hacen complicados e intensos".



En cuanto al Grupo B, que le toca compartir a Uruguay con Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, el "Matador", respondió: "Los grupos son solamente grupos porque al final si realmente tenés chances o pensás salir campeón tenés que competir contra todos en las instancias definitorias. Tenés que ser muy competitivo, el concepto es salir a hacer lo mejor y dar todo".

Las críticas a Tabárez

"¿Qué me genera las críticas hacia el entrenador? Que cada vez más uno confirma que en ciertos aspectos en el fútbol en momentos de gloria todo es lindo y hay mucha crítica en los feos... Siempre lo he dicho y lo repito, si hay un responsable de lo que la selección ha sido en los últimos años en lo futbolistico, a nivel de identidad, pasión y respeto, creo que ha sido gracias al maestro Tabárez, entonces desde que estoy en la selección estuve con él y por mérito y trabajo me tocó ganarme un lugar. Podremos jugar mejor o peor, con grandes partidos malos y hay otra cosas que no se ven, que hacen formar un grupo. Pasaron muchos jugadores y llegan nuevo e igual se sigue manteniendo la identidad y eso hay que remarcarlo siempre.

"Hay que meter el pecho y salir adelante"

Si Cavani tuviese que dar un mensaje a los más jóvenes, sería este: "Hay que meter el pecho y salir adelante, cuidarnos y hacer lo que mejor podamos. Es la decisión que se tomó, llevó mucas idas y vueltas, incertidumbre, había que estar preparados y salió; hay que jugar como se tiene que jugar".

“Yo siento y veo que las cosas y las etapas en la vida van pasando, se va uno y viene otro, y siempre eso me genera algo especial, me encantaría terminar de una buena forma. Es mi deseo sentirme bien, hacer una buena Copa, lograr algo lindo en este “último baile”, como lo denominó el maestro. Me genera orgullo estar tantos años y seguir físicamente bien para poder competir. No me genera tristeza, porque son etapas del fútbol y en un momento llega y hay otras cosas por fuera del fútbol, es especial estar acá y dar lo mejor hasta lo último y cuando llegue el momento llegar como el de otro”.

Cavani le tiene fe al grupo que han construido. “Las cualidades primero que nada parte de la base que es un buen grupo humano, fantástico, de chiquilines y de hombres, que realmente son buenos compañeros. El fútbol no es solo fútbol y para lograr ciertas cosas necesitas un buen grupo humano, que sepa competir, luchar por el compañero y dejar otras cosas de lado que distraen, eso es lo primordial”.

En Manchester

Sobre su futuro en Europa, Cavani expresó: “Yo tenía una cláusula con el club y define lo que yo realmente quería hacer, y decidí seguir. Por eso creo que fuera del fútbol hay cosas que son muy importantes, la vida de cada uno de nosotros. También terminar, dentro de todo, bien en el Manchester United, me hizo querer seguir un año más, hay un buen equipo, por eso la motivación de poder quedarme ahí”.

Está selección tiene algo particular, en un gran recambio y muchos jóvenes han ingreso al plantel, como lo es el caso de Facundo Torres, Brian Ocampo, otros ya habían estado como Brian Rodríguez y Giovanni González, pero también poseen diferencia con el resto. Según Cavani, la adaptación de estos ha sido muy buena.

“Creo que la selección logró en los últimos años una inclusión que antes era más difícil lograr, estabas un poco más alejado, a mí me tocó vivirlo y en el momento que llegué había un grupo de jugadores más juntos, vos eras el joven y estabas aparte. Personalmente trato de incluir al que llegue, somos todos una familia, más allá de los años, porque al momento de ponerte la camiseta la responsabilidad es la misma y que sea una familia que demuestra que está al lado tuyo para compartir eso. Los jóvenes que entraron lo demostraron que sintieron eso, acá somos familia, sin grupitos. Obvio que afuera uno se puede llevar mejor con otro, pero eso es otra cosa”.