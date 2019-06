Cavani, el más generoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se jugaba el minuto 81. Ya no quedaba mucho. El partido, que no era bueno, seguía empatado sin goles. Y la igualdad le servía a Chile que terminaba como primero del grupo y le esperaba un futuro más alentador en cuartos de final.



Pero de repente un grito se escuchó al mismo tiempo en la Cidade maravilhosa y en Uruguay todo. Edinson Cavani acababa de cabecear colocando la pelota contra el palo para anotar el gol de la Celeste. Y lo había conseguido tras la mejor jugada del equipo uruguayo en el partido. Josema despejó, la tomó Giovani González y luego Bentancur hasta que la pelota le llegó a Suárez, quien se la dio a Jonathan Rodríguez, que había ingresado. El “Cabecita”, primero le enganchó a un rival y luego levantó un centro justo para la cabeza de Cavani, que como buen “Matador”, no perdonó.

Además, para darle cabida al morbo, el que había comenzado cuando se supo que Gonzalo Jara era titular en el equipo chileno, fue a él al que Cavani le ganó al cabecear.



En el festejo el delantero del PSG se desahogó tocándose la oreja, seguramente hacia los hinchas chilenos. Hasta que se encontró con Suárez y juntos celebraron el tanto.



Justo ellos dos a los que les había llegado muy poco juego durante un partido que no había sido sencillo para los celestes. A pesar de un medio campo integrado por futbolistas de buen pie, no se pudieron crear los circuitos de juego para que la pelota le llegara a los dos monstruos de arriba.

Chile hizo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, a pesar de que el técnico Rueda optó por realizar cuatro variantes dejando a jugadores muy importantes afuera (aunque tres de ellos tenían tarjeta amarilla). Y le costó caro.



Uruguay terminó primero en el grupo, descansará más y jugará frente a Perú el sábado en Salvador. Y todo porque luchó hasta el final y por el gol que anotó Cavani. El que cumple diferentes funciones en el campo pero no se olvida de anotar. Ese hombre que con sus actitudes humildes y generosas, sobre todo con los niños, se metió a los brasileños en el bolsillo.



“¡Edi, ven a Gremio, te esperamos”, le había dicho hace dos días una hincha del equipo de Porto Alegre. Y sí, ¡quien no va a querer tener a Cavani en su equipo!