¿Por qué canales se podrán ver los partidos de Uruguay en la Copa América?

Uruguay tiene por el momento tres partidos confirmados para disputar en la Copa América los días domingo 16, jueves 20 y lunes 24 de junio, pero no todos ellos serán transmitidos exactamente por las mismas pantallas.

La televisación del debut de la Celeste será contra Ecuador el domingo 16 a la hora 19.00, el más temprano de los tres partidos de la fase de grupos. Para el partido, los canales abiertos no trasmitirán la señal del encuentro por lo que tendrán su programación habitual.

En cambio, el Uruguay-Ecuador se podrá ver a través de varias pantallas. Los cables tendrán su propia trasmisión con un equipo periodístico neutro (sin identificar a ninguno). De esta forma se podrá ver por Cablevisión, Multiseñal, Nuevo Siglo, TCC y Montecable. Dos otras posibilidades serán las opciones de Antel Vera y Directv, ambos con sus propios periodistas.

Más adelante, los encuentros de Uruguay contra Japón del jueves 20 a las 20 horas y el de Uruguay ante Chile del lunes 24 (a las 20:00) tendrán más posibilidades. Además de las opciones anteriores (cables, Vera+ y Directv) estarán las de los canales privados abiertos, 4, 10 y 12. Se sumarán a la señal de cables.

Los canales abiertos además transmitirán un partido de Brasil y uno de Argentina. Estos serán el último de la fase de grupos, la Verdeamarela ante Perú el sábado 22 a las 16.00 y la Albiceleste contra Catar el domingo 23 también a las 16.00.

El resto de los partidos, ya sea la inauguración de este viernes entre Brasil y Bolivia como todo el resto de los partidos de la Copa América, se podrán ver a través de las tres señales mencionadas: señal por cable, Antel Vera y Directv.

fixture

Los tres partidos de Uruguay en fase de grupos

- Domingo 16 de junio (hora 19.00) vs. Ecuador - Estadio Mineirão, Belo Horizonte.



​ - Jueves 20 de junio (hora 20.00) vs. Japón - Estadio de Gremio, Porto Alegre.



- Lunes 24 de junio (hora 20.00) vs. Chile - Estadio Maracaná, Río de Janeiro.