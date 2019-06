Lo bueno y lo malo de la participación de Uruguay en la fase de grupos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo bueno: Uruguay no conoce la derrota y tuvo generación

A Chile le servía el triunfo y hasta el empate para terminar en el primer lugar del Grupo C, pero con el gol de Edinson Cavani a nueve minutos del final, Uruguay le arrebató esa condición. Oscar Tabárez había hablado en el día previo de la importancia de terminar en el primer puesto de la llave, dijo que él no sabía especular y no lo iba a hacer ahora pese a ser consciente que podía ser criticado.

Por el otro lado, Reinaldo Rueda priorizó el partido de cuartos de final y cuidó a algunos de los titulares, como el caso de Vidal, Fuenzalida, Isla y Bousejour.

Al haber terminado como líder del grupo, la Celeste tiene dos grandes ventajas: 1) Es, junto a Perú, la última selección en salir a escena en los cuartos de final, hecho que conlleva tener un mayor descanso que en el caso de haber terminado segundo, como le sucede ahora a Chile, que jugará el viernes contra Colombia; 2) Evita en el cruce a una selección muy fuerte y candidata como lo es la dirigida por Queiroz, más allá de que este punto no garantiza nada. Es decir, Uruguay enfrentará en lo previo a una selección más accesible como lo es la peruana.

Uruguay todavía no conoce la derrota. Ganó dos partidos y empató el restante con Japón. Aunque en ese juego mereció ganar, porque remató 29 veces y tuvo 10 ocasiones claras de gol.

En ciertos momentos de los tres partidos mostró cosas interesantes a nivel colectivo. Sobre todo en el partido con Ecuador donde le salió todo bien. Contra Japón mostró mucha generación y frente a Chile se mostró solvente, seguro y fuerte.



ARCO EN CERO Dos partidos en los que no le anotaron

Ecuador y Chile no le pudieron convertir a Uruguay, que contra los trasandinos, tuvo un partido exuberante de Giménez y Godín. Japón fue la única selección hasta el momento que le anotó.

rodrigo bentancur Es una garantía en el mediocampo

Según publica la cuenta de Twitter de estadísticas Opta Javier, Rodrigo Bentancur es el futbolista que tuvo la mayor cantidad de quites en la primera fase de la Copa América: 12.

fernando muslera Se repuso y se notó

Fernando Muslera no había tenido una buena actuación contra Japón, donde se lo notó inseguro y falló en ambos goles. Pero contra Chile estuvo muy seguro y le tapó un remate sumamente difícil a Aránguiz.

GIOVANNI GONZÁLEZ Responde por el lateral derecho

Todavía debe ser un sueño para el jugador de Peñarol estar jugando la Copa y como titular. Es cierto que está teniendo minutos por la lesión de Laxalt, pero el joven defensa ha cumplido. Tuvo buena actuación ante Chile.

LOS DELANTEROS Están anotando y Uruguay los disfruta

Siempre es importante para los atacantes hacer goles, porque viven de ello. Y es lo que está pasando con Suárez y Cavani. Ambos llevan dos goles en la Copa América y siguen siendo los máximos goleadores de la selección.

Lo malo: las lesiones son una piedra en el zapato

Matías Vecino en el partido entre Uruguay y Ecuador. Foto: Gerardo Pérez.

Es un tema recurrente, pero el tema de las ausencias se ha constituido en algo así como la piedra en el zapato de Oscar Tabárez. En un plantel de 23 jugadores (20, si no consideramos a los arqueros), tener cuatro bajas por diversas razones merma mucho el potencial del plantel. Y fue lo que sucedió contra Chile. A la baja por todo el torneo de Matías Vecino por el desgarro que sufrió en el debut, se le sumó la de Diego Laxalt, Lucas Torreira y Christian Stuani. Es decir, el cuerpo técnico tuvo solamente a 16 futbolistas de campo a la orden ante los trasandinos.

Laxalt sufrió una distensión en el posterior de uno de sus muslos y es muy poco probable que está a la orden el sábado. El médico Alberto Pan había dicho en conferencia que como mínimo la recuperación le iba a demandar 10 días, lo que lo llevaba hasta el 2 de julio. Si Uruguay logra avanzar y jugar la semifinal en Porto Alegre contra Colombia o Chile, es posible que en ese caso el polifuncional sí pueda estar a la orden.

Por el contrario, sí es factible que Lucas Torreira y Cristhian Stuani puedan estar a la orden del técnico para el duelo por cuartos de final que se jugará en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía a la hora 16.00, primera vez que la Celeste jugará en este horario en el certamen continental.



debilidad Al momento de ser presionado

Japón decidió presionar a Uruguay en su campo y a la Celeste le costó encontrar los espacios para una buena salida. También sucedió en algún fragmento del primer tiempo contra Chile. Es un aspecto que debe mejorar.

giorgian de arrascaeta Al "10" le falta gol

Tabárez le dio la oportunidad de colocarlo como titular por primera vez en la Copa América tras haber tenido un buen ingreso contra los nipones. Tuvo buenas apariciones, aunque da la impresión que todavía le falta soltarse más. Un gol podría ser la clave; estuvo cerca con Chile, pero su remate tras pase de Suárez salió débil y Arias atajó sin problemas.

cansancio Otro rival celeste que también juega

Uruguay realizó un imponente desgaste en Maracaná, más aún con una temperatura de verano, que osciló entre los 24 y 27 grados, como con la que se jugó el lunes a la noche. Es determinante una buena recuperación y ni que hablar del buen descanso. En el entrenamiento de ayer los titulares solo caminaron y estiraron a un costado de la cancha luego de pasar por el gimnasio.

NICOLÁS LODEIRO Irregularidad en su rendimiento

Nicolás Lodeiro jugó un partidazo contra Ecuador, incluso convirtiendo un golazo, pero no pudo repetir esa buena actuación contra Japón y Chile, al punto que Tabárez lo sacó en el entretiempo contra los trasandinos. Eso sí, es incuestionable su desgaste físico para ayudar al equipo a defender.