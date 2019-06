Brasil va contra los fantasmas: Paraguay lo eliminó dos veces de la Copa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brasil y Paraguay abren esta noche en Porto Alegre los cuartos de final de la Copa América. El equipo de Tite ha ido de menos a más en un torneo donde es local y tiene la obligación de ganar. No en vano viene de cantar lotería frente a Perú en el último partido de su grupo.



Los norteños recibirán hoy en el Arena do Gremio al segundo mejor tercero de la fase de grupos: Paraguay. Un rival al que Brasil hubiera preferido evitar, sobre todo en cuartos de final.

Es que las últimas dos veces en que brasileños y guaraníes estuvieron frente a frente en esta instancia de una Copa América, a los primeros no les fue nada bien. En el 2011 en Argentina, el partido terminó igualado 0 a 0 y se definió en tanda de penales. El resultado fue insólito: ganó Paraguay 2 a 0 porque los brasileños, dirigidos en aquel momento por Mano Menezes, erraron los cuatro que remataron desde los 12 pasos.



Elano, Thiago Silva, André Santos y Fred marraron sus tiros. Y si bien el primer paraguayo en rematar, Edgar Barreto, también falló, luego sus compañeros Marcelo Estigarribia y Cristian Riveros le dieron la victoria a los dirigidos entonces por el “Tata” Gerardo Martino, que luego llegaron a jugar la final frente a Uruguay.

Las cosas no cambiaron mucho cuatro años después. En la Copa América de 2015 disputada en Chile, brasileños y paraguayos volvieron a encontrarse en cuartos de final. Y los guaraníes se quedaron nuevamente con el triunfo y otra vez en tanda de penales.



En aquella oportunidad, el partido terminó igualado 1 a 1 con goles anotados por Robinho y Derlis González. En la tanda de penales ganó Paraguay por 4 a 3. Everton Ribeiro y Douglas Costa marraron sus tiros en el equipo brasileño, dirigido entonces por Dunga.



Por si fuera poco nueve de los integrantes del actual plantel de Brasil estuvieron en la Copa América de Chile y tienen bien presente esa eliminación en cuartos de final. Seguramente, en la última práctica llevada a cabo ayer Tite habrá ordenado que ensayaran bastante los tiros desde los 12 pasos.



“Tenemos buenos pateadores: Gabriel, Firmino, Richarlison...”, aseguró Coutinho, abriendo el paraguas.

BAJA. Brasil llega al partido de hoy con una ausencia muy importante: la del volante Casemiro, que fue sancionado por acumulación de tarjetas.



Para que los fantasmas rodeen aún más a Tite, desde que asumió hace tres años, el entrenador brasileño ha dirigido 39 partidos de los cuales ganó 31. Y en las dos únicas derrotas que empañan su exitoso expediente, Casemiro no estuvo presente. La última vez fue en los cuartos de final del Mundial de Rusia cuando Brasil cayó 2 a 1 ante Bélgica y quedó afuera de la máxima competición.



Pero no todas son malas noticias para Tite, quien podrá contar esta noche con el desequilibrante Everton, más conocido como Cebolinha, quien tras sus dos goles en la fase de grupos (ante Bolivia y Perú) se ha convertido en el ídolo de la afición. Es más, con él en la cancha, los hinchas hasta se han olvidado un poco de Neymar, el gran ausente en la selección local.



El extremo de 23 años se mantendrá en la oncena titular y jugará además en su estadio, el Arena do Gremio.

EMPATES. Paraguay, mientras tanto, llegó el martes a Porto Alegre y espera aprovechar su presencia en cuartos, ronda a la que llegó como el mejor segundo y con sólo dos puntos. Los dirigidos por Eduardo Berizzo lograron sus únicas dos unidades al igualar con Catar (2 a 2) y con Argentina (1 a 1).



De todas maneras esto no es nuevo para la selección guaraní, que a esta altura se ha convertido en el rey del empate. Tanto, que incluso llegó a la final en 2011 (la cual perdió 3-0 frente a Uruguay) sin haber logrado ninguna victoria en el tiempo reglamentario.



Berizzo podría realizar cambios con el objetivo de salir al contragolpe y aprovechar los espacios que pueden dejar atrás Daniel Alves y Filipe Luis.



Pero también practicaron los penales, pues confían en los fantasmas del pasado.

los datos En Porto Alegre a las 21:30 horas Brasil: Allison; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho, Arthur, Philippe Coutinho; Éverton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

DT. Tite.

Paraguay: R. Fernández; I. Piris, G. Gómez, J. Alonso, S. Arzamendia; D. González, R. Sánchez, R. Rojas, M. Rojas; M. Almirón; Óscar Cardozo.

DT. Eduardo Berizzo.



Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Asistentes: Christian Schiemann y Claudio Río.



Televisan: Cablevisión, Canal de Eventos y Directv Sports.