Brasil no tiene que hacer ningún cambio más en la lista: Arthur está recuperado

Arthur tuvo contacto con la pelota en la tarde del pasado miércoles y trajo alivio en la selección brasileña, porque el mediocampista no se perderá la Copa América, aunque es casi un hecho que no estará en el once inicial que este viernes debutará ante Bolivia en el estadio Morumbí.

El jugador del Barcelona se quedó dos días en tratamiento por un golpe sufrido en la rodilla derecha, pero respondió bien a un trabajo específico en Pacaembu, por lo que Tite no se verá obligado a darlo de baja de la lista de 23 jugadores de Brasil.

NA RECUPERAÇÃO! Arthur fez trabalho de transição para o campo e teve resposta positiva. Veja como foi! #JogaBola #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/D9CuWC2QzG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 de junio de 2019

Arthur sufrió un golpe importante en la región de la rodilla derecha que le originó mucho dolor y limitó la función. Por eso no entrenó y se quedó en tratamiento. "Respondió bien, comenzó el trabajo físico, está en transición y respondió bien. La expectativa es que él pueda hacer un trabajo con el grupo y tenemos una confianza en darle el alta médica", dijo Rodrigo Lasmar, médico de la selección.