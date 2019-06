El “Bolillo” no quiere volver a bailar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ecuador y Chile juegan por la segunda fecha del grupo C, el mismo de Uruguay. Y llegan con realidades diferentes: La Roja de golear a Japón y la Tri de recibir cuatro goles de los celestes en el debut.

Los ecuatorianos saben que no pueden ni siquiera empatar si quieren recuperar la confianza y no quedar al borde de la eliminación tras el 4-0 de Uruguay que les pegó muy fuerte. Por eso, el “Bolillo” Gómez hasta bailó en la práctica para alentar a sus alicaídos futbolistas.

Tras una larga charla en la mitad de la cancha del estadio Barradão de Salvador, el entrenador intentó unos improvisados pasos de salsa, que al menos hicieron reír a los jugadores. Tras la charla comenzó a sonar la salsa en un parlante inalámbrico y arrancó el espectáculo del “Bolillo”, que tiró unos pasos ante la algarabía de sus futbolistas.

Luego el entrenador, que seguramente realizará tres modificaciones para enfrentar a Chile, retomó la charla y todo finalizó con un aplauso y los gritos de “alegría, alegría”.

Lo de Chile es diferente. Una victoria lo dejaría clasificado. Sin embargo, no se confía ante Ecuador. “La tónica de este equipo es no mirar a nadie por encima del hombro. No podemos confiarnos de lo que le pasó a Ecuador ante Uruguay”, dijo el defensa chileno Igor Lichnovsky.