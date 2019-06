El banderín atragantó los gritos de gol de los celestes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay fue mucho más que Perú a lo largo del partido. Sobre todo en el segundo tiempo. Prueba de ello fueron los tres gritos de gol que se atragantaron en las gargantas celestes a lo largo de los 90 minutos; además de los goles que tanto Cavani en el primer tiempo como Godín al principio del segundo erraron solos frente al arco de Gallese. Un arquero que se destacó y le negó el gol a Suárez y a Valverde. Y todavía después le contuvo el primer penal ni más ni menos que al “Pistolero”.



El primer grito salió de la garganta de Giorgian De Arrascaeta a los 29 minutos de juego tras un desborde de Nahitan Nández, pero el asistente levantó la bandera y cobró posición adelantada del volante de Boca.



La situación fue revisada por el VAR y se ratificó la decisión tomada por el línea. Giorgian se tomó la cabeza.

El complemento se jugó prácticamente en terreno incaico. Parecía que en cualquier momento esa diferencia se iba a reflejar en el marcador, pero no fue así.



A los 59 minutos, Cavani recibió un pase de Suárez y se fue solo a toda velocidad hacia el arco. Y anotó con una gran definición. Después de iniciar el festejo, cuando se dio cuenta que el asistente había levantado el banderín apretó los dientes si poder creerlo.



Igual, a pesar de la decisión del línea Correa, la incidencia volvió a ser revisada por el VAR. Durante ese lapso, Cavani se quedó parado detrás del árbitro Sampaio esperando la decisión final, seguramente ilusionándose con que le dieran el gol, pero no fue así. Segundo gol anulado a la selección uruguaya.



El tercero fue a los 73’. Y el protagonista esta vez fue Luis Suárez quien recibió un pase de Cáceres y fiel a su estilo superó al defensa rival y no perdonó. El “Pistolero” arrancó a correr y a besarse los dedos en su clásico festejo, pero tampoco. El asistente volvió a levantar su bandera. Historia repetida: se revisó el tanto en el VAR y se ratificó la decisión.



Durante la Copa América muchos nos quejábamos de que con el VAR a veces los asistentes ya ni levantaban la bandera. Pues bien, ayer lo hicieron y aunque las últimas dos posiciones adelantadas fueron milimétricas, no erraron.