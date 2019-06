Una baja en Argentina a un día del debut en la Copa América: Andrada se pierde el torneo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A un día del debut de Argentina ante Colombia por la Copa América 2019, el equipo albiceleste sufrió una baja: la del arquero Esteban Andrada, quien finalizó lesionado la práctica de ayer.

Andrada, golero de Boca Juniors de 28 años, había chocado con Guido Rodríguez en el entrenamiento, sufriendo un fuerte golpe en la rodilla izquierda. El parte médico arrojó que tenía una sinovitis post-traumática.



Esta mañana se resolvió desafectar al futbolista, según informó Fox Sports.



De esta forma, el equipo dirige Lionel Scaloni, que aún no tiene definido quién será el arquero titular, deberá hacer un cambio de último momento y a contrarreloj, ya que primero se debe comprobar que Andrada no estará disponible durante el resto del torneo y la Conmebol debe aprobar la sustitución.



El nombre que suena como principal sustituto en Argentina es el del golero de la Real Sociedad Gerónimo Rulli, que sorprendentemente no fue incluido en la lista de 23.