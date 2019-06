Así está el Estadio Mineirão a 48 horas del Uruguay-Ecuador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay está contando las horas para el debut de la Copa América. Será el domingo a las 19.00 contra Ecuador en el Estadio Mineirão, el cual ya se prepara para recibir el primero de los cinco partidos que tendrá en el torneo.



El estadio perteneciente al Cruzeiro, por lo cual Giorgian De Arrascaeta se sentirá como en casa por haber jugado cuatro años allí, se ubica hacia el norte de Belo Horizonte. Está al lado del lago artificual Lagoa da Pampulha y dista a unos 10 kilómetros del Hotel Ouro Minas donde se hospeda la selección uruguaya, aproximadamente a media hora de viaje.

El Mineirão luego de recibir el partido de Uruguay y Ecuador por el Grupo C lo hará con otros cuatro en el torneo. El 19 de junio el Argentina vs. Paraguay del Grupo B, el 22 el Bolivia vs. Venezuela del Grupo A y el 24 el Ecuador vs. Japón del mismo grupo de la Celeste. El más importante será el de las semifinales del 2 de julio (la selección uruguaya solo podría ser si clasifica a cuartos como tercero del grupo y avanza a semis).