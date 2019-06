El 1x1 de Uruguay: "Josema", el héroe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

8 - José María Giménez fue la figura de Uruguay

La pelota entraba. Muslera estaba vencido y cuando Paulo Díaz ya se aprontaba para gritar el gol apareció “Josema” con uno de esos saltos típicos que esta vez no valió para gritar un gol, pero sí para salvar un tanto chileno que se gritó como un gol.

Más allá de esa jugada puntual, Giménez volvió a mostrar la seguridad habitual de cada juego y además se impuso junto a Godín ante una delantera complicada como la que formaron Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

A sus 24 años, “Josema” sigue sumando actuaciones destacadas y la que tuvo ante Chile sirvió para que Uruguay mantuviera el cero y luego se lleve el triunfo.

8 - Diego Godín, otro crack en la zaga celeste

El tándem formado con Giménez funciona cada vez mejor y eso también hace que el capitán se destaque. Se impuso ante cada ataque chileno y fue un muro.

Diego Godín. Foto: Gerardo Pérez.

El resto de las actuaciones de los jugadores de Uruguay

6 - Fernando Muslera

Los pocos remates del plantel chileno fueron bien despejados. A su vez, estuvo muy seguro cada vez que salió a cortar pelotas que cayeron en el área.



6 - Giovanni González

Con el paso de los juegos, el lateral empieza a ganar en confianza. Trepó en más de una ocasión y de hecho participó en el gol celeste cuando estaba en el ataque.



6 - Martín Cáceres

Una vez más le tocó jugar por banda izquierda y aunque no es su mejor perfil mostró un gran despliegue. Subió con criterio y estuvo bien en la marca.



6 - Federico Valverde

Tal vez se esperaba que el “Pajarito” pudiera participar más con pelota y habilitando a los delanteros, pero tuvo un juego parejo y ayudó ante los ataques chilenos.



7 - Rodrigo Bentancur

El “Lolo” mostró una vez más un gran despligue. Marcó y también jugó. Sirvió para que Uruguay saliera con pelota dominada desde el fondo.



6 - Giorgian De Arrascaeta

Pese a que se podía imaginar al “Cocho” jugando más suelto, terminó haciéndolo por la banda y eso lo complicó. Igual llegó mucho al ataque y hasta se animó a rematar.



4 - Nicolás Lodeiro

Estuvo lejos del nivel esperado. Apareció por banda izquierda y no pudo entrar nunca en juego con el balón de manera certera. Se lo vio impreciso con la pelota.



7 - Edinson Cavani

El gol fue fruto del esfuerzo y la buena ubicación del “Matador”. Hizo su habitual trabajo en toda la cancha y marcó el tanto del triunfo.



5 - Luis Suárez

Peleó cada una de las pelotas que le llegaron y hasta habilitó en varias ocasiones a sus compañeros. En el primer tiempo estuvo cerca de anotar el gol de la apertura.



7 - Nahitan Nández

Su ingreso fue muy importante y no solo le agregó marca al mediocampo, también le dio juego por la banda y proyección. De hecho el gol llegó por ahí.



- Jonathan Rodríguez

Pasó a jugar prácticamente de volante por izquierda, pero su ingreso dio muy buenos frutos al punto que le dio la asistencia a Edinson Cavani para el gol de la victoria.



- Sebastián Coates

​Ingresó en los minutos finales para contener el 1-0 a favor que tenía Uruguay y lo hizo bien. Se metió entre “Josema” y Godín en la zaga.