Conmebol le ganó juicio a “Paco” Casal y el empresario deberá pagar US$ 12 millones

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ganó días atrás un juicio que le había iniciado al empresario futbolístico Francisco “Paco” Casal. Por ello, Casal le deberá pagar a la Conmebol una cifra cercana a los US$ 12 millones.



“Estamos muy contentos porque hemos derrocado a uno de los grandes enemigos del fútbol”, dijo la directora jurídica y secretaria general adjunta de Conmebol, Montserrat Jiménez, en entrevista con la señal Fox Sports desde Moscú, donde se disputa el Mundial de Fútbol.

Jiménez explicó por qué la Conmebol tomó esta decisión. Casal, dijo, tenía un contrato de la Copa Sudamericana, por el cual “compró las vallas y no pagó el contrato”.



“Por razones que desconocemos las administraciones anteriores (de la Conmebol), a pesar de ese incumplimiento, le volvieron a entregar para los periodos 2015, 2016 y 2017. Sin embargo, él no pagó y Conmebol le inició un juicio de rescisión unilateral de contrato. Él reivindicó la demanda e igual le ganamos”, agregó Jiménez.



Este juicio fue en el ámbito del Tribunal de Arbitraje Deportivo (conocido como TAS), en Suiza.



Casal podría apelar –tiene 21 días para hacerlo, las partes fueron notificadas de la decisión el pasado 14 de junio-. “Pero creemos que generalmente en estos casos no procede la apelación”, sostuvo Jiménez.



“Tenemos US$ 12 millones que recuperamos para el fútbol sudamericano”, celebró la jerarca de la Conmebol.