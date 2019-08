La Boost Night Mile de adidas dejó su huella en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El running crece impulsado por nuevos espacios y competencias. El jueves pasado se llevó adelante la primera edición de la Boost Night Mile, la carrera nocturna de una milla que adidas organizó esta semana en distintos países de América Latina.



Esta iniciativa distinta fue una oportunidad para celebrar el desarrollo más reciente de la marca: los calzados Ultraboost 19 y PulseBoost HD. Ambos equipados con la última versión de tecnología Boost, que cuando se lanzó hace siete años generó una revolución en el deporte.



El lugar elegido para esta carrera fue el Velódromo Municipal de Montevideo, cuya pista se acondicionó con luces, música y foodtrucks. Más de 50 corredores amateurs de todas las edades participaron de la competencia, cuya inscripción se realizó a través de la aplicación Runtastic.



La jornada además contó con la música de DJ Vala Nirenberg y la participación de varios influencers de la marca: Diego Weisz, Nacho Novelle, Nico Cero Uno, Agus Morales y Fabián Laureiro. También con la supervisión del atleta olímpico Andrés Zamora y el preparador físico Mariano Francescoli, los dos coaches del programa adidas Runners, que organiza entrenamientos en distintas partes de la ciudad.



Sin dejarse intimidar por el frío, sobre las 20 horas los corredores empezaron a calentar para la etapa de clasificación, donde distribuidos en ocho carreras pusieron a prueba su resistencia en 1.609 metros, cuatro vueltas a la pista del Velódromo. La competencia se organizó en dos categorías distintas, hombres y mujeres, y los cuatro mejores en cada una pasaron a la final.



Los ganadores de la carrera Ezequiel Moreira y María Araujo.

En la primera categoría el ganador fue Ezequiel Moreira, con un tiempo de 3 minutos y 45 segundos. Este explicó que si bien entrena bastante con la Agrupación de Atletas del Uruguay, por lo general realiza distancias largas, por lo que esta prueba de medio fondo le resultó toda una novedad. Eso no le impidió lograr una aceleración brutal en el último tramo para quedarse con el primer lugar.



“La verdad que me sorprendió el nivel. Si bien es una carrera para todo público, hubo gente con gran rendimiento. Capaz que lo que tiene la distancia corta es que te exige y quedás un poco más cansado, pero vale la pena probarla, es algo distinto. Es un formato accesible para todos y el ambiente fue muy entretenido. Ojalá se repita”, expresó este técnico en informática de 23 años.



Por su parte, en mujeres la ganadora fue María Araujo, de 42 años, que marcó un tiempo de 4 minutos 41 segundos para vencer con comodidad. La corredora explicó que el running ocupa un lugar fundamental en su vida, ya que entrena unos seis días a la semana, a veces doble horario, e incluso se dedica a organizar viajes para corredores por América Latina.



“ Si bien vine a divertirme quería ganar, así que muy contenta. Correr una milla quizás es un poco diferente a una maratón, porque no estás acostumbrada a correr en pista ni en velocidad, pero es una experiencia que vale la pena”, aseguró.



Ambos ganadores se mostraron también muy felices por el primer premio: un viaje a San Pablo para participar en la Milla Regional, que se realizará el 6 de octubre con los mejores corredores urbanos del continente.