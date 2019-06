Williamson, comparado con LeBron James, fue número uno del Draft 2019 de la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El alero Zion Williamson ya es la nueva promesa que ha llegado como estrella a la NBA después de que fuese seleccionado con el número uno por los New Orleans Pelicans.



Por su parte, los Pelicans, a través de su nuevo gerente general, David Griffin, nada más anunciar el comisionado de la NBA, Adam Silver, el nombre de Williamson, advirtió que no llega como "salvador".



Griffin reiteró que era un paso muy importante en el inicio de la nueva reconstrucción de los Pelicans, después de la grave fractura interna que sufrieron cuando el pívot Anthony Davis, ahora ya traspasado a Los Angeles Lakers, a comienzo de año pidió marcharse.

"Hemos iniciado con buen pie el nuevo proyecto, algo que la franquicia necesitaba con urgencia después de todo lo vivido, pero Zion (Williamson) no llega para salvarla sino para integrarse en una familia que lo va a proteger como el adolescente que todavía es".



Williamson, de apenas 18 años, cumplirá 19 el próximo 6 de julio, que ya ha sido comparado al alero LeBron James cuando llegó a la NBA seleccionado como número uno por los Cleveland Cavaliers, reiteró que lo único que quiere es "jugar" con los mejores del mundo.



Se ha convertido en un talento generacional debido a su combinación de tamaño, fuerza, velocidad y habilidad, que la pasada temporada dominó en el baloncesto colegial.

El único año que estuvo con el equipo de la Universidad Duke (Blue Devils), Williamson logró promedios de 22,6 puntos, 8,9 rebotes, 2,1 robos y 1,8 tapones; además tenía un 68 por ciento de acierto en los tiros de campo.



Griffin recordó que "este es el equipo del base Jrue Holiday. Zion va a aprender cómo ganar a un nivel realmente alto. En algún momento, si hay un momento en que se pasa la batuta en términos de quién se espera que nos lleve a ganar los partidos, lo hará. Eso no es ahora".



Griffin, inclusive fue más lejos, al reiterar que habían seleccionado a un joven. "Dejad que Zion sea ese niño y no me parece correcto que se escriba que llega para salvar a la franquicia", valoró Griffin.

Ja Morant fue número dos; RJ Barrett, tres.

El resto del sorteo tampoco dejó ninguna sorpresa y se cumplieron todos los pronósticos.



Los Memphis Grizzlies, como se esperaba, después de cerrar el traspaso del base Mike Conley a los Utah Jazz, eligieron a Ja Morant como número dos.



El equipo de Memphis está en fase de reconstrucción y, con la elección de Morant, consiguen a un base que tiene el potencial para ser una estrella y reemplazará a Conley, quien no quería continuar.

Mientras, los New York Knicks tampoco sorprendieron al elegir con número tres al alero canadiense RJ Barrett, compañero de Williamson en Duke, y que hace un año era el favorito a ser el número uno.



Los Atlanta Hawks consiguieron la compra de los derechos de selección del numero cuatro por parte de los Pelicans -la habían recibido de los Lakers- y eligieron al alero De'Andre Hunter, uno de los jugadores más dominantes durante la pasada temporada colegial y el torneo nacional.



Los Cavaliers, como se esperaba, con el número cinco, se volvieron a decidir por un base, esta vez fue Darius Garland.

Los Phoenix Suns, los grandes perdedores en el sorteo, cedieron a los Minnesota Timberwolves los derechos del número seis. Se decidieron por el escolta-alero de la Universidad de Texas Tech, Jarrett Culver.



El séptimo seleccionado fue el base-escolta Coby White, de la Universidad de Carolina del Norte, que fue el preferido por los Chicago Bulls.



Los Pelicans con el número ocho se decidieron por el pívot Jaxson Hayes, de la Universidad de Texas; otro hombre alto, el ala-pívot japonés Rui Hachimura, formado en la Universidad de Gonzaga, fue el preferido por los Washington Wizards, con el número nueve. Los Hawks eligieron al alero Cam Reddish, formado también en Duke, con el número 10.

Jugadores de Europa, Brasil y Angola.

Europa tuvo a seis jugadores seleccionados, con el ala-pívot francés Sekou Doumbouya a la cabeza, al ser elegido número 15 por los Pistons de Detroit.



El alero brasileño Marcos Louzada Silva fue el único jugador latinoamericano seleccionado y se fue como número 35 con los Pelicans.



El pívot angoleño-estadounidense Bruno Fernando, único jugador africano en el sorteo, fue elegido con el número 34 por los Sixers de Filadelfia que luego lo traspasaron a los Hawks.

Así quedó la primera ronda.

1. Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

3. RJ Barrett (New York Knicks)

4. DeAndre Hunter (Hawks, vía Pelicans, vía Lakers)

5. Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

6. Jarrett Culver (Wolves vía Suns)

7. Coby White (Chicago Bulls)

8. Jaxson Hayes (Pelicans vía Hawks)

9. Rui Hachimura (Washington Wizards)

10. Cam Reddish (Atlanta Hawks)

11. Cameron Johnson (Suns vía Wolves)

12. PJ Washington (Charlotte Hornets)

13. Tyler Herro (Miami Heat)

14. Romeo Langford (Boston Celtics)

15. Sekou Doumbouya (Detroit Pistons)

16. Chuma Okeke (Orlando Magic)

17. Nickeil Alexander-Walker (Brooklyn Nets)

18. Goga Bitadze (Indiana Pacers)

19. Luka Samanic (San Antonio Spurs)

20. Matisse Thybulle (Boston Celtics)

21. Brandon Clarke (Grizzlies vía Thunder)

22. Grant Williams (Boston Celtics)

23. Darius Bazley (Thunder vía Jazz)

24. Ty Jerome (Suns vía Celtics, vía Sixers)

25. Nassir Little (Portland Trail Blazers)

26. Dylan Windler (Cleveland Cavaliers)

27. Mfiondu Kabengele (Clippers vía Nets)

28. Jordan Poole (Golden State Warriors)

29. Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

30. Kevin Porter Jr. (Cavaliers vía Pistons vía Bucks).

Segunda ronda

31. Nicolas Claxton (Brooklyn Nets vía New York)

32. KZ Okpala (Phoenix Suns traspasado a Heat)

33. Carson Edwards (Philadelphia 76ers traspasado a Celtics)

34. Bruno Fernando (Philadelphia 76ers vía Chicago)

35. Marcos Louzada Silva (Atlanta Hawks traspasado a Pelicans)

36. Cody Martin (Charlotte Hornets vía Washington)

37. Deividas Sirvydis (Dallas Mavericks (traspasado a Pistons)

38. Daniel Gafford (Chicago Bulls vía Memphis)

39. Alen Smailagic (New Orleans Pelicans traspasado a Warriors)

40. Justin James (Sacramento Kings vía Minnesota)

41. Eric Paschall (Atlanta Hawks vía Los Angeles Lakers)

42. Admiral Schofield (Philadelphia 76ers vía Sacramento)

43. Jaylen Nowell (Minnesota Timberwolves vía Miami)

44. Bol Bol (Miami Heat traspasado a Nuggets)

45. Isaiah Roby (Detroit Pistons)

46. Talen Horton-Tucker (Orlando Magic traspasado a Lakers)

47. Ignas Brazdeikis (Sacramento Kings vía Orlando)

48. Terance Mann (Los Angeles Clippers)

49. Quinndary Weatherspoon (San Antonio Spurs)

50. Jarrell Brantley (Indiana Pacers traspasado a Jazz)

51. Tremont Waters (Boston Celtics)

52. Jalen McDaniels (Charlotte Hornets vía Oklahoma City)

53. Justin Wright-Foreman (Utah Jazz)

54. Marial Shayok (Philadelphia 76ers)

55. Kyle Guy (New York Knicks vía Houston)

56. Jaylen Hands (Los Angeles Clippers traspasado a los Nets)

57. Jordan Boone (New Orleans Pelicans traspasado a los Pistons)

58. Miye Oni (Golden State Warriors traspasado a los Jazz)

59. Dewan Hernandez (Toronto Raptors)

60. Vanja Marinkovic (Sacramento Kings vía Milwaukee)