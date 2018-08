Welcome vive y lucha

La historia pesa. La gloria juega su papel y uno de los clubes más laureados del básquetbol uruguayo no quiere darse por vencido.

La situación económica de Welcome pensando a futuro no es la mejor, pero lejos de bajar los brazos, la Asamblea de socios decidió luchar para poder jugar. “Hubo mociones para no jugar, pero un grupo de socios planteó la idea de que en lugar de no presentarnos, poder salir a buscar los recursos para pelearla adentro de la cancha, como la historia de Welcome manda”, le dijo a Ovación Wilfredo Ruiz, presidente del club.

La Asamblea designó una nueva Comisión de Básquetbol y ese grupo (algunos dirigentes y otros socios) comenzará a buscar recursos para ver la viabilidad de que el club se presente a jugar la próxima Liga Uruguaya de Básquetbol.

Lo cierto es que el costo será el mínimo para poder presentar un plantel que luche por la permanencia. “Sin dudas que hay que apretar las clavijas, pero por suerte ya hay mucha gente del club que está dispuesta a ayudar aportando su granito de arena para salir adelante”, explicó el “Fefo”.

El club ya pagó sus deudas ante la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB) y a los jugadores que defendieron la camiseta en la pasada temporada. Por eso ahora las baterías están puestas en reunir el presupuesto para poder jugar la próxima Liga.

“La idea es tener cuatro fichas nacionales, tres extranjeros y que los Sub 25 y Sub 23 sean del club”, contó el presidente que con el tema entrenador dijo que “apostaremos a gente joven que quiera volcar su conocimiento nada menos que a nivel de Liga Uruguaya”.

El 23 de agosto habrá una nueva Asamblea para que la Comisión de Básquetbol brinde detalles de su trabajo y ver si finalmente el club podrá jugar o no. Todos quieren que así sea, pero el dinero es clave. Lo cierto es que la “W” vive, lucha y quiere pelearla adentro de la cancha, como lo marca su rica historia.