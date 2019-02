Welcome ganó y sigue peleando por la permanencia

Tremendo triunfo logró Welcome 91-89 ante Urunday Universitario en la disputa de la penúltima fecha de la Liga Uruguaya, estirando así la esperanza de quedarse en la máxima categoría y llegará a la última contra Olimpia con chance de conseguir un desempate.

La gran figura de la noche fue el capitán de la "W" Claudio Charquero, que sumó 20 puntos y 17 rebotes. También fue importante lo de Ángel Varela con 18 puntos y lo de Nick Wadell con 17 unidades.

Quien confirmó el ingreso a la Liguilla fue Aguada, que lo tenía casi decretado por la diferencia de puntos y ubicación en la tabla, pero ayer al derrotar en su casa 98-87 a Hebraica Macabi puso punto final al objetivo.

Las figuras del aguatero fueron Federico Bavosi con 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias y Ricardo Glenn con 12 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias.

Por su parte, Olimpia le ganó 85-69 a Goes y sigue en la pelea por entrar entre los seis primeros para la Liguilla, aprovechando la caída del macabeo. Las figuras de la noche en Colón fueron Abel Agarbado con 18 puntos y 8 asistencias y Kiril Wachsmann con 11 puntos y 10 rebotes.

El campeón Malvín volvió a ganar esta vez ante el descendido Verdirrojo en cifras de 71-68 y sigue puntero de la Liga junto con Nacional con 44 puntos. La figura del playero fue Shawn Glover con 24 puntos (10 dobles) y 12 rebotes.



Finalmente, un Biguá ya en el Preclasificatorio superó 97-71 a un Atenas que ya no tiene chance de descender ni de entrar a los playoff. El pato tuvo el aporte goleador distribuido entre varios jugadores (los doce que jugaron) con dos unidades en cinco de ellos. Así el máximo anotador fue Philip Henry de las alas negras con 24 unidades.

Así se jugará la última fecha

- Biguá vs. Aguada

- Hebraica vs. Def. Sporting

- Trouville vs. Urunday

- Welcome vs. Olimpia

- Nacional vs. Atenas