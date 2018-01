Welcome ganó con Batista como figura

Welcome se llevó un triunfo, con comodidad, por 101-86 frente a Defensor Sporting. Los dirigidos por Javier Espíndola fueron superiores durante todo el encuentro y eso les valió la quinta victoria en el Torneo Clausura.



Pese a ya estar clasificado a los playoffs, con el triunfo ante el fusionado, la “W” recuperó la primera posición de la tabla general que era dominada hasta este juego por Malvín.



El equipo liderado por Esteban Batista, que fue la figura del encuentro, se enfrentó al otro clasificado que dejó el Torneo Apertura. De todas maneras la segunda mitad de la temporada no fue la mejor para los de Álvaro Ponce ya que acumularon su octava derrota en diez jugados disputados.



Pese a que las distancias fueron cortas, que Welcome haya ganado cada uno de los parciales del partido demuestra la superioridad que se reflejó en el marcador final.

24-22, 29-21, 21-20 y 27-23 fue el desglose de la victoria de los de Espíndola que actuaron como visitantes, pero en su propia cancha.

No baja los brazos.

Goes venció a Nacional por 81-73 y se ilusiona con un lugar dentro de los playoffs. Claro está que a falta de dos fechas, el equipo de la Plaza de las Misiones tiene las chances intactas de meterse entre los ocho mejores pero sabe que debe seguir por el camino del triunfo para poder acceder a la próxima fase.



Ante el tricolor, el Misionero tuvo una gran primera mitad donde sacó una buena diferencia que pese a que no la perdió en los segundos veinte minutos se vio disminuida, sobre todo, en el último cuarto donde Nacional sacó un parcial de 26-18 que complicó a Goes, pero que no lo llevó a perder el juego.



Quedan dos fechas y la Liga Uruguaya está al rojo vivo: Malvín, Urunday, Welcome y Defensor Sporting ya tienen su lugar, quedan cuatro boletos por disputarse.