Welcome denunció un ataque a la sede

Nacional y Welcome disputaron el segundo partido de la serie de los playoff. El elenco tricolor se quedó con el triunfo y puso el empate en la llave. De todas maneras, la situación no terminó allí.



Según denunciaron algunos dirigentes de Welcome, hinchas identificados con camisetas de Nacional se acercaron a la sede de la "W", la apedrearon e incluso quisieron entrar a la misma mientras se llevaba a cabo un cumpleaños en la cantina.



El club, que cuenta con cámaras en la puerta, ya realizó la denuncia correspondiente a la policía que ya cuenta con las filmaciones para iniciar una investigación y así reconocer a los hinchas que realizaron el hecho.