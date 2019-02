Vuelve la actividad en medio de la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esteban Batista sufrió un desgarro en el partido entre Uruguay y Puerto Rico en San Juan, en la última chance que tenía la Celeste de clasificar al Mundial de China 2019, algo que finalmente no sucedió porque el encuentro lo ganaron los boricuas 65-61.

Pero la lesión de Batista hizo que la Liga Uruguaya de Básquetbol postergara en primera instancia el encuentro que mañana debían disputar Nacional, campeón del Apertura, y Defensor Sporting, el mejor del Clausura, por un lugar en la Liga Sudamericana de Básquetbol.

El juego ya estaba fijado para este viernes en el Campus Municipal de Maldonado y la decisión no cayó bien en el club fusionado ya que entienden que el encuentro debe jugarse.

Pero en el mediodía de este jueves, la propia Liga Uruguaya de Básquetbol confirmó que el encuentro se jugará en las mismas condiciones en las que estaba previsto por lo que no habrá postergación.

Según un comunicado de la Liga Uruguaya, se informó que el partido se disputará este viernes 1 de marzo a la hora 21:00 en el Campus Municipal de Maldonado y las entradas están a la venta en Redpagos con servicio TickAntel y también por internet.



#LUB Se levanta la suspensión del juego entre DSC v NAC previsto para mañana viernes en el Campus de Maldonado y se mantienen las mismas condiciones. Aquí COMUNICADO Oficial con todos los detalles 👇🏀 pic.twitter.com/xqx9AMhUBa — Liga Uruguaya de Básquetbol (Oficial) (@LUB_Uy) 28 de febrero de 2019

Defensor Sporting

"Desde que nos comunicaron la posible suspensión, leímos el reglamento y creíamos que nos asistía la razón. No tenía cabida suspender este partido porque si no había que suspender toda la Liga. No se entendía mucho y se ve que hoy hubo gestiones que hicieron cambiar la postura de Nacional", dijo José Bonanata, presidente del básquetbol de Defensor Sporting, en diálogo con el programa "Puro Básquetbol" (Sport 890).

"Ibamos a presentar un escrito pidiendo el punto sin dudas. Gonzalo Iglesias en la ventana de septiembre vino lesionado de la selección y todos se asombraban porque arrancaba Ottonello como titular y nadie dijo nada. El jugador vino lesionado de la selección y no dijimos ni 'mu', por eso nos parecía que el partido debía jugarse y el reglamento nos amparaba. No íbamos a cambiar la fecha porque entre otras cosas Defensor Sporting propuso jugarlo luego de la Liguilla y ellos quisieron jugarlo el 1 de marzo. Entonces si no querían jugarlo íbamos a pedir el punto", agregó.

"Cuando empezó el tema a rondar teníamos bien en claro el reglamento", cerró diciendo el presidente del básquetbol fusionado.