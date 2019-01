El violeta no puede perder pisada

Arranca esta noche la fecha 20 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, la séptima del Clausura, con la disputa de dos juegos. En cancha de Sayago el local recibe a uno de los líderes, Defensor Sporting, mientras que en Larre Borges, Verdirrojo hace las veces de anfitrión contra Urunday Universitario.



El violeta sigue como líder de la Liga al ganar sus últimos dos partidos y recuperar la cima de la tabla en compañía de Nacional y Malvín (14-5). Los dirigidos por Álvaro Ponce necesitan vencer para colocarse un punto por delante de sus rivales directos y generar presión para sus encuentros.

Enfrente estará un Sayago que es el equipo con peor racha de la Liga, con un solo partido ganado en la temporada (ninguno en cancha) en 19 juegos. Le fue dado el punto de la primera fecha ante Goes por un error administrativo del misionero. Arbitrarán Adrián Vázquez, Valentina Dorrego y Martín Fernández.



El otro partido de la jornada tendrá al único escolta, Urunday Universitario, contra el colista Verdirrojo (2-17, pero con el fallo de pérdida de cuatro puntos que lo mantiene último). La terna será compuesta por Ricardo Olivera, Enrique Ferreira y Diego Gómez.



Mañana continuará la fecha con cuatro partidos: Olimpia vs. Atenas, Goes vs. Hebraica, Welcome vs. Trouville y Aguada vs. Nacional. Mañana también debutará Malvín en la Liga Sudamericana.