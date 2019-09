El video que motivó a los jugadores de Argentina para eliminar a Serbia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya no están Manu Ginóbilli, Andrés Nocioni ni Fabricio Oberto, pero dejaron su legado en la selección argentina de básquetbol. Luis Scola, con sus 39 años, es el sobreviviente de la Generación Dorada, pero sobre todo el capitán y líder de un grupo joven que se hace respetar. Argentina está en semifinales del Mundial de China 2019 luego de eliminar a Serbia, gran candidato a la final y al título.

Ya clasificada a Tokio desde el lunes, luego de la derrota de Brasil a manos de Estados Unidos, el equipo dirigido por el "Oveja" Sergio Hernández se jugaba una gran parada este martes ante los serbios, que llegaban algo golpeados desde lo anímico por la pérdida de uno de sus bases ante la triste noticia del fallecimiento de su madre.

Meterse en semifinales, es decir entre los cuatro mejores del mundo, era una dura tarea, que requeriría una concentración al máximo, un gran espíritu colectivo y sobre todo tener la motivación al más alto nivel. Por eso, el cuerpo técnico liderado por Hernández se metió hasta el corazón de los basquetbolistas argentinos.

Armó un video motivacional en el que habla del perfil bajo con el que llegó esta selección hasta el Mundial de China, recordándoles el camino transitado, los logros obtenidos (como el Panamericano disputado hace menos de un mes) y cómo este plantel con muchas caras nuevas había llegado hasta los cuartos de final hasta pasando ciertamente inadvertido.

Se muestran imágenes de los jugadores en sus equipos, con la selección y celebrando logros obtenidos. Comienza diciendo: "Decían que no se iba a repetir una camada tan buena". Y el cierre es apelando a la rebeldía: "Ahora dicen que no nos alcanza para ser semifinalistas del Mundial... No nos conocen".