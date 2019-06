La vida de Kawhi Leonard, la callada figura de Toronto Raptors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kawhi Leonard está cerca de hacer historia para el básquetbol de Canadá, con los Toronto Raptors a una victoria de ser el primer equipo no estadounidense en ser campeón de la NBA. Pero el silencioso alero tiene una historia de vida que explica su calmada personalidad.



Nacido en junio de 1991, Leonard era un niño cuando sus padres se separaron. Se quedó en casa de su madre Kim en Moreno Valley (Riverside), aunque siempre tuvo una relación cercana con su padre Mark, a quien acompañaba en cada tarde en su trabajo en el lavadero de autos en Compton.

Desde chico le gustó el básquet. El documental Come Fly with Me, sobre Michael Jordan, fue su inspiración. En su primer año en la secundaria trató de anotarse en el equipo, aunque el día que el entrenador eligió a los jugadores su madre trabajaba lejos, nadie más lo pudo llevar y no fue. Quedó afuera. Insistió, pero terminó anotándose en el equipo de fútbol americano. Su padre lo ayudó a desarrollarse, como futbolista y basquetbolista.

Al año siguiente, con 15 años sí entró al equipo. Se destacó tanto que lo ayudaron a trasladarse al Instituto Martin Luther King. A los 16 años ya medía cerca de dos metros y su dedicación lo hacía mejorar. “Siempre se quedaba después del entrenamiento. Yo me quería ir a casa, tengo cuatro hijos. Tenía que pedirle a uno de mis técnicos asistentes que se quedara con Kawhi”, recuerda Tim Sweeney, coach formador según cita Bleacher Report.

El 19 de enero de 2008 era un día importante. Tendría un partido en el Pauley Pavilion con más de 10.000 personas, además su padre iría a verlo. Sin embargo, la noche anterior yendo en el auto con su madre recibió un llamado de una de sus hermanas. Colgó, miró a su madre y le dijo: “Mamá, mi papá está muerto”. Había sido baleado 10 veces afuera del lavadero. Hasta hoy el asesino no fue identificado.

Leonard igual jugó. Anotó 17 puntos en la derrota de su equipo y, al final, fue a abrazar a su familia y rompió en llanto.



“El básquet me ayuda a distraerme de las cosas, a levantarme todos los días cuando me siento mal”, dijo Leonard, que en su hombro derecho lleva un tatuaje de una cruz y una tumba con alas que tiene grabado "RIP Dad" (Descansa en paz papá).

Así fue. Se graduó, asistió a la Universidad de San Diego, donde le prometieron tener minutos y tomó la mejor decisión. En el Draft de 2011 fue elegido en la posición 15 por los Indiana Pacers, que lo traspasaron a San Antonio Spurs. Allí se ganó la confianza de Greg Popovich y aprendió de maestros como Tony Parker, Tim Duncan y Manu Ginobili.



Con los Spurs ganó la NBA en 2014 al vencer en las finales a Miami Heat, y le tocó marcar a LeBron James. Levantó el trofeo y el premio MVP como mejor en las finales, justo el domingo que era el Día del Padre. Recibió la copa y miró al cielo. Su padre estaba en su cabeza.

Kawhi Leonard tras el título en 2014 con San Antonio

Los Warriors se despiden de Oakland



Luego de haber perdido los dos anteriores partidos en su casa, los Golden State Warriors jugarán hoy (22:00) su último juego en Oakland, con la obligación de ganar para evitar el título de Raptors. La siguiente sería el domingo (Día del Padre en Estados Unidos) en Toronto.



Luego de empatar las finales en el segundo juego y caer en las dos siguientes, los Warriors impidieron por primera vez el pasado lunes el festejo del equipo de Canadá con la victoria a domicilio en Toronto.

Uno de los aspectos a los que se tuvo que sobreponer el equipo que la próxima temporada jugará en la ciudad de San Francisco será a la baja de Kevin Durant. Ya logró hacerlo tras el golpe anímico sufrido en el segundo cuarto del lunes, con la caída del alero. Esta noche deberá volver a llevar adelante el partido sin una de sus grandes figuras.



Golden State, en su quinta final de la NBA consecutiva, buscará su cuarto anillo en esta era y el séptimo en la historia de la franquicia que la dejaría como la tercera histórica.