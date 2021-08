Verdirrojo venció a Danubio y Sayago derrotó a Tabaré en la apertura de la sexta fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Verdirrojo venció 87-77 a Danubio en la apertura de la sexta fecha del Torneo Metropolitano 2021. El elenco del Cerro se impuso con una gran actuación de Martín Aguilera, goleador del partido con 28 puntos. Por su parte, Danubio tuvo como máxima figura a Martín Chervo (20 puntos), pero su merma en el rendimiento en la segunda mitad, donde no anotó, fue determinante en el resultado. “Las claves fueron la defensa dura y las corridas, me parece que ahí sacamos la diferencia”, destacó Aguilera en diálogo con VTV Plus.

En el cierre de la jornada, Sayago derrotó 78-74 a Tabaré con un nivel destacado de Riauka, que aportó 23 puntos, capturó 22 rebotes y cedió tres asistencias. Con este resultado, Sayago llegó a su tercer victoria en seis juegos y Tabaré solo acumula un triunfo.

Cómo sigue la sexta fecha

Este martes habrá dos juegos: 25 de Agosto-Colón (19:15) y Miramar-Unión Atlética (21:30). El jueves se reanuda la fecha con los últimos encuentros de la jornada: Larre Borges jugará ante Stockolmo (19: 15) y Cordón se medirá ante Lagomar, que llega líder e invicto.