Dos uruguayas en el All-Star del Básquetbol Sin Fronteras de la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las jóvenes jugadoras uruguayas Camila Kirschenbaum y Florencia Niski fueron parte y terminaron siendo destacadas en el campamento de la NBA “Basketball Without Borders” (Básquetbol Sin Fronteras) en su sexta edición global, llevada a cabo en Chicago, en el marco del evento del All-Star Weekend.



Provenientes de Bohemios y Defensor Sporting, actualmente entrenando en el NBA Academy en México, las dos fueron elegidas entre las ocho jugadoras del equipo All-Star del campamento, del cual formaron parte 64 jóvenes, hombres y mujeres, de 33 países.

También fueron elegidas Serena Kessler (Francia) Anna Gret Asi (Estonia), Mama Dembele (España), Aminata Gueye (Francia), Oliver Pollerd (Australia) y Merissah Russell (Canadá).

"Esta experiencia con la NBA fue muy linda, jugar con jugadoras de toda América de gran nivel y de mi misma edad creo que es algo muy importante, me va a sumar mucho. No me lo voy a olvidar nunca", contó Niski sobre su última invitación.

"El nivel de competición y de intensidad era muy alto porque éramos muy buenas todas las jugadoras", había comentado Kirschenbaum sobre la participación en México.

Entre las invitadas, había solo otras tres latinoamericanas, por las colombianas Naylee Cortés Espitia y Daniela González Viveros, además de la mexicana Abril Reyes.