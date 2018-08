Uruguay tiene tres cupos confirmados

Los clubes uruguayos que habían clasificado deportivamente a la Liga Sudamericana de Básquetbol confirmaron su presencia y a ellos se les sumará Aguada, invitado tras la baja de equipos venezolanos.

Welcome, que ganó el Torneo Apertura de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017-2018, y Goes, campeón del Clausura, se ganaron el derecho a disputar este torneo internacional.

A estos dos clubes, se le suma Aguada ya que los equipos venezolanos desistieron de participar y la organización le dio un cupo más a Uruguay recayendo en los aguateros que han tenido muy buenas participaciones en las últimas ediciones, siendo segundo en el Final Four 2013 en Montevideo.

Si bien todavía no hay nada confirmado en cuanto a la conformación de las series, la “W” podría viajar a Brasil, mientras que Goes y Aguada, que integrarían el mismo grupo, podrían ser sede conjunta de una llave en Montevideo.



WELCOME

La “W” se quiere armar

La Asamblea de Socios de Welcome del 26 de julio, formó una Comisión de Básquetbol y por estas horas se buscan los fondos para costear el presupuesto para esta temporada.

Es un hecho que los del Parque Rodó dirán presentes en la próxima edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol y tras confirmar su presencia en la Sudamericana, ahora van por cerrar la contratación del entrenador.

En tal sentido, Esteban Yaquinta es el elegido. Aún no está confirmado pero en la calle Emilio Frugoni apuntan a quien ya fue el entrenador del club en la temporada 2012-2013 llegando a semifinales con un plantel de muy bajo presupuesto, tal como sucederá en el futuro ya que la situación económica de la “W” no es tan cómoda.

La idea de la Comisión de Básquetbol es que luego de confirmar la llegada del nuevo DT, se comience a buscar las fichas nacionales y también las extranjeras ya que se pretende que las fichas Sub 25 y Sub 23 sean jugadores del club.