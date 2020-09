Unión Atlética y Olivol Mundial fueron los ganadores en el inicio de la décima fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El Metro” tuvo en la noche del lunes el inicio de la décima fecha en el Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de BasketBall (Cefubb) con las victorias de Unión Atlética frente a Colón y Olivol Mundial sobre Cordón.

Unión Atlética 77 – 75 Colón

El equipo del “Hechicero” Fernando Cabrera logró un punto más que importante luego de imponerse en un final cerrado ante Colón por 77 a 75 para quedar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del certamen del básquetbol ascenso.

La de anoche fue la quinta victoria del azulgrana en nueve presentaciones y la figura del equipo llegó desde el banco de suplentes porque Sebastián Ottonello puso 20 puntos y bajó 12 rebotes para completar un doble-doble, mientras que Martín Trelles fue otro de los destacados con 18 puntos y 4 asistencias.

Por el lado del equipo de San Martín y Fomento, que tuvo una chance de pasar al frente en el cierre del encuentro, Martín Mayora fue el máximo anotador con 18 puntos, al tiempo que, viniendo desde el banco de suplentes, Fernando Martínez aportó 16 puntos y 5 asistencias.

Olivol Mundial 76 – 63 Cordón



Con una muy buena actuación colectiva, el equipo de la Avenida Millán logró un punto que lo dejó en el tercer lugar de la tabla de posiciones de “El Metro” tras conseguir su séptimo triunfo en nueve presentaciones.

El argentino Damián Tintorelli fue la gran figura del vencedor con un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Diego Álvarez aportó 15 puntos y puso 5 asistencias, y Emiliano González anotó 14 unidades.

En Cordón, Paul Harrison también se destacó con un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes, al igual que Martín Rojas con 11 puntos y la misma cantidad de rebotes. Brian García fue otro de los destacados con 14 unidades.

Lo que sigue en “El Metro”



La décima fecha del torneo de ascenso continuará esta noche con otros dos partidos en el Cefubb y se complementará mañana con dos juegos más. Todos serán televisados por VTV.