Trouville-Aguada para reiniciar la LUB

Desde que Olimpia venció 95-80 a Goes el viernes 20 de diciembre pasaron hasta hoy solo 15 días sin actividad por la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero pareció mucho más. Esta noche, con dos partidos y uno de ellos muy esperado, se reanuda la actividad del Clausura, en este caso con juegos atrasados.

Desde las 20.15 se enfrentarán Biguá y Capitol, en tanto a las 21.15 dará inicio el choque entre Trouville y Aguada, el cual será televisado y se lleva toda la atención.

El Rojo de Pocitos fue el campeón del Apertura y el que menos derrotas ha cosechado en la fase regular (3), mientras que el aguatero vive una situación complicada, porque por diferentes motivos le quitaron cuatro unidades y prácticamente no tiene posibilidades de alcanzar en forma directa los playoff, aunque es el firme candidato a llegar a ellos a través del Reclasificatorio que disputarán los seis restantes (Atenas ya descendió al retirarse del torneo) equipos. No obstante, el aguatero (que sigue sin poder contar con el lesionado Leandro García Morales) no puede seguir perdiendo puntos porque se le puede complicar luego, ya que arrastrará la mitad del puntaje que haga en el fase regular.

Esta noche Aguada presentará un doble debut: el primero en el puesto de entrenador, pues ya no está Miguel Volcan y se hizo cargo del plantel el argentino Adrián Capelli. El segundo es en una ficha extranjera, pues Robert Battle (38 años, 2,03 metros) reemplaza a Darryl Watkins.

El partido por el Apertura, disputado entre ambos en el estadio de Aguada, terminó con triunfo de Trouville por 76-75.

En el caso del juego entre Capitol y Biguá de la primera parte de la temporada, fue victoria del Pato de Villa Biarritz por 92-84.

Puesta a punto

Olimpia es el líder en estos momentos de la LUB, aunque tiene dos partidos más disputados que Trouville, por lo cual en caso de vencer esta noche, el Rojo de Pocitos lo igualará y todavía tendrá otro encuentro pendiente.

Malvín, Trouville, Biguá y Defensor Sporting están invictos en el Clausura. El Azul de la Playa ganó los dos partidos que disputó y un tercero, que era el que debía jugar ante Atenas. El rojo y el Pato tampoco perdieron, pero en su caso jugaron solo dos partidos. El fusionado, por su parte, disputó uno.

Recambio de extranjeros

En cuanto a cambios en los planteles, al ya anunciado de Aguada se suman el de Cameron Forte (llega por él Lyonell Gaines a Goes), Kyle Austin (Nacional), Devin Sweetney (lo reemplazará Donald Robinson en Biguá) y Ricardo Glenn (Capitol).

Asimismo, se confirmó el regreso de Miguel Barriola al básquetbol uruguayo, quien defenderá a Capitol luego de haberse desvinculado del club mercedario Pacaembú.

La lucha por dos de los seis lugares directos en los playoff está muy cerrada entre Nacional, Hebraica Macabi, Goes, Urunday Universitario y Biguá.



Trouville, Olimpia, Malvín y Defensor Sporting da la sensación de tener presencia asegurada en la próxima fase.

Descenso

Al haber perdido Atenas la categoría (seguramente pasará a jugar en la Divisional Tercera de Ascenso, aunque se definirá recién en febrero), solamente queda un descenso por decretarse, con Capitol y Sayago como grandes candidatos a luchar por la permanencia.

Vuelve la LUB, que esta noche inicia su camino en 2020.