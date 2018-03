Triunfo de Aguada para quedar en lo más alto

La “W” no se lo hizo fácil, pero el aguatero se terminó llevando el triunfo (85-83), los dos puntos y se quedó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liguilla.



Claro está, los del “Hechicero” Cabrera tienen un partido más que su rival de todas las horas, Goes, que puede volver a pasarlo esta noche.



De todas maneras, la victoria fue importante para acomodarse en los puestos altos con lo que eso significa. Con un buen partido de sus extranjeros, Smith y Feeley, Aguada se impuso ante un Welcome que tuvo a Batista como figura pero que no le alcanzó.Martes 13 20.30



En el otro juego de la noche, Defensor Sporting venció a Urunday (91-75) y también trepó algunas posiciones esperando a lo que pueda suceder en esta jornada. Sundiata Gaines fue la figura de los fusionados que hundieron a Urunday que sigue último.



Hoy se juegan dos partidos por la permanencia y dos por la Liguilla. Por una parte, Malvín recibe a Goes en su cancha buscando volver a la cima y en Tabaré, Hebraica Macabi hace las veces de anfitrión para medirse con Nacional. Por otro lado, Biguá será local en Villa Biarritz ante Trouville y Olimpia recibe en Colón a Larre.