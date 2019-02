El "Toro" y los goles que siempre están

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con goles y muy buenas actuaciones, Gabriel Fernández no demoró en ganarse su lugar en el equipo titular de Peñarol hasta convertirse en una de las piezas importantes para la obtención del Campeonato Uruguayo 2018.

El delantero de 24 años, que emigrará al fútbol europeo en julio tras haber firmado un contrato por cinco años con Celta de Vigo, es un jugador clave en el equipo de Diego López y ya lo demostró durante la temporada 2018.

Ni bien llegó a Peñarol, después de haber tenido muy buenas campañas con Racing, el “Toro” no demoró en meterse en el bolsillo a la hinchada aurinegra ya que el lunes 22 de enero de 2018 se puso la camiseta de Peñarol por primera vez y en un clásico. Entró y anotó el segundo gol del equipo que en ese entonces era dirigido por Leonardo Ramos. El sábado anterior se había sumado a los entrenamientos en Los Aromos.

La carta de presentación no podía ser la mejor. Desde esa noche la vara subió para el “Toro”, que se fue transformando en una jugador más que importante en la ofensiva de un equipo que estaba decidido a pelear por el bicampeonato aunque la primera parte de la temporada no fue la mejor pues no pudo ganar ni el Torneo Apertura ni el Intermedio.

Pero todo cambió en los últimos seis meses. Peñarol y Fernández elevaron su rendimiento. A pesar del cambio de entrenador, el equipo supo cómo responder a la idea de López y de a poco, fue tomando forma para ser nuevamente campeón uruguayo.

Gabriel Fernández festeja uno de sus goles en el Campeonato Uruguayo. Foto: Francisco Flores

Y el “Toro” se destapó. Luego de haber convertido tres goles en el Apertura, en el Clausura la historia cambió: fue el máximo anotador con 9 gritos para completar sus 14 conquistas en 2018, ya que a esos hay que sumarle el gol clásico en verano y otro ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores de América.

Un punto importante fue el entendimiento que Fernández logró con Lucas Viatri. Los dos en la ofensiva aurinegra se complementaron muy bien y la dupla fue un plus para el equipo del “Memo” López.

El 2019 no pudo comenzar mejor para el “Toro”. Mientras se cerraba su pase al Celta de Vigo, postergó su viaje a España. Jugó el clásico de verano, anotó un gol y luego se fue al Viejo Continente a firmar su contrato con el club gallego al que se sumará en julio, porque él mismo pidió para quedarse seis meses más en Peñarol.