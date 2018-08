Tony Parker se despidió de San Antonio con una carta al estilo Spurs

Hay un espacio en el que los protagonistas del deporte encuentran el refugio ideal para expresarse. Y fue en The Players Tribune, el sitio en el que escriben los deportistas, donde Tony Parker se despidió de la comunidad de San Antonio con el sello que adquirió durante 17 años: el de los Spurs . Su salto a Charlotte Hornets resultó todo un impacto ya que muchos creían que el francés terminaría su carrera en la franquicia de Texas, sin embargo, en esta publicación explicó bien por qué tomó la determinación de seguir su carrera en otro lado y dejó en claro que todo lo que aprendió de la mano de Gregg Popovich fue, de alguna manera, lo que motivó la determinación. Sin ruidos innecesarios, uno de los pilares de la dinastía Spurs se despidió de su gente.

Con el título "Gracias San Antonio", el base que consiguió cuatro anillos de la NBA junto a los Spurs recorrió sus años en la franquicia que se construyó de la mano de Popovic y sobre el autor intelectual junto con Robert Canterbury Buford de la dinastía texana escribió lo siguiente: "Es difícil explicar qué hace a Pop un líder tan bueno. Lo que ya conocen es que es un comunicador genial, un motivador brillante y un muy buen tipo en todos los aspectos. Pero sobre todo es una persona que actúa en base a sus principios, como en aquel entrenamiento de 2001: vio a un gran jugador en mí y por eso me dio una segunda oportunidad, y ya está".

Todo tiene un por qué en esta historia. Así como alcanzó la gloria junto con Tim Duncan y Manu Ginóbili y formaron el Big Three más exitoso de la historia de la NBA, Parker también entendió que el momento en los Spurs ya no era el suyo sino que era Dejounte Murray quien debía tomar ese lugar: "Fui a hablar con Pop un día, y le dije lo que pensaba: Era hora de que Dejounte se hiciera cargo a tiempo completo como nuestro armador inicial. No quería que fuera una cosa dramática, que se hablara de egos o que los medios publicasen algo que no fuese cierto. Pensé en el desarrollo de Dejounte y en el bien del equipo. Pop estuvo de acuerdo y me dio las gracias. Luego fui y tuve la misma conversación con Dejounte. Él estaba agradecido".

Su relación con sus compañeros de grandes batallas se llevaron varios párrafos en la carta que publicó el francés, pero la referencia a la esencia de lo Spurs se resumió en esta consideración: "Él (Duncan) es el significado de la 'cultura de los Spurs'. Muchos se preguntan si es el mejor jugador de la historia; yo sólo digo que es el mejor con el que yo he jugado, y a partir de ahí que los expertos continúen la conversación, pero sí digo que ha sido el mejor jugador para entrenar. Era nuestra arma secreta. Quería que lo entrenasen como si se estuviera ganando un puesto en el equipo, siempre retando a todos en el gimnasio pero con los demás siempre observando todo lo que él hacía. La 'cultura de los Spurs' era él".