Todos van por puntos importantes

Hoy es noche de Liga Uruguaya, con la apertura de la fecha 22, la novena del Clausura, ya en lo que representa la recta final de la fase regular. Esta noche se juegan dos partidos a la misma hora, las 20.30.

En su cancha del barrio Palermo, Welcome recibe a Biguá, en un duelo de equipos que deben sumar para meterse en la zona de clasificación. El que está más cerca es el “Pato”, que con la décima posición entra justo entre los cuatro que irán a la repesca para ir a los playoff (del 7° al 10°). La “W” viene de perder cinco de los últimos seis partidos y tiene un fixture complicado.

Distinta es la situación de los equipos del otro juego de esta noche. Verdirrojo y Atenas se enfrentan en el Cerro, el choque de los dos equipos con la peor racha actual, dados los diez partidos seguidos perdidos por las Alas Negras y los 12 del equipo de la Villa.

Para los dirigidos por Ramiro Caballero será una fecha clave, ya que con las cuatro jornadas que restarán por disputarse luego de la presente si no ganan hoy confirmarán su descenso. A su vez, los de Martín Frydman deben sumar para no complicarse en la pelea por el descenso.

Mañana se jugará la mayor parte de la fecha: Trouville vs. Hebraica, Malvín vs. Defensor Sporting, Sayago vs. Olimpia y el clásico entre Goes y Aguada.

El lunes cierran los líderes con el gran encuentro entre Nacional y Urunday Universitario.