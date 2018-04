Tiró a errar un libre, la metió de tres y ganó

Hace pocas semanas, Paulinho Boracini le había dado a Cearense la victoria ante Bauru, precisamente el equipo donde milita Duda Machado, el protagonista de otro hecho particular que ya dejó de ser novedad en Brasil.

Es que Vasco Da Gama le ganaba por dos puntos en el alargue a Bauru y estaba dejando la serie de playoffs 2-2, pero Duda tenía dos libres, el primero lo metió y el segundo lo tiró a errar para luego tomar el rebote y anotar un triple que le dio el triunfo por 104 a 103 en el Arena Carioca, donde se jugó el torneo de básquetbol de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Me inspiré en ese momento y le mando un abrazo a Paulinho. Si él no hubiera hecho eso en aquel partido yo no habría tenido el coraje de intentarlo", dijo Duda tras el encuentro recordando lo que le había pasado a su equipo ante Cearense en la fase clasificatoria.

Ahora, el brasileño lo hizo él para que su equipo venciera a Vaso Da Gama y avanzara en la Liga Brasileña de Básquetbol. En la siguiente instancia Bauru se medirá ante Sesi Franca Basquete.