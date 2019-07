Tim Duncan será asistente técnico de Popovich en San Antonio Spurs

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tim Duncan, exala-pívot de San Antonio Spurs y futuro integrante del Salón de la Fama, regresará al equipo texano con el que ganó cinco anillos como campeón de la NBA, pero en otra función: como asistente del entrenador Gregg Popovich, informó este lunes el propio equipo.

“Es justo que, después de que prestara servicio leal durante 19 años como entrenador de Duncan, me devolviera el favor”, dijo Popovich en tono de broma en un comunicado emitido por el equipo.

Duncan ha sido un habitual en las instalaciones de práctica de los Spurs desde que se retiró en 2016, ayudando de manera informal. Es el líder histórico de los Spurs en puntos, rebotes y bloqueos, pero en su anuncio de bajo perfil el lunes, el equipo le dio el cargo compartido con otro entrenador asistente, el joven Will Hardy, quien se unió a los Spurs como becario de operaciones de baloncesto en 2010 después de graduarse de Williams College. “Es un joven talentoso que se ha ganado un gran respeto de todos en la organización gracias a su conocimiento, espíritu y personalidad”, señaló Popovich.

Según el periodista Marc Stein, de The New York Times, la dirigencia de los Spurs también querían como uno de los asistentes de Popovich a Manu Ginóbilli, pero el argentino habría declinado por entender que, luego de solo un año del retiro, aún no está preparado.