Tabaré volvió a ganar y Sayago logró su primera victoria en “El Metro”

La cuarta fecha de “El Metro” se cerró anoche con dos encuentros en el Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de BasketBall (Cefubb) y los triunfos de Tabaré frente a Unión Atlética y Sayago ante Lagomar.

A primera hora, el “Indio” del Parque Batlle derrotó al azulgrana en cifras de 71 a 70 en un partidazo que se definió con un doble de Diego Tortajada, el jugador que superó el síndrome Guillain-Barré y hoy brilla en Tabaré.

El ala-pivot puso además del doble ganador, 10 puntos y 6 rebotes en el equipo que tuvo como goleador a Octavio Medina con 23 unidades siendo el máximo anotador del partido, mientras que por el lado de la “UA”, el goleador fue Héctor Silva con 15 unidades.

Tabaré logró de esta manera su segunda victoria en tres presentaciones ya que luego de debutar con derrota ante Danubio, venció a Verdirrojo y a Unión Atlética.

En el partido de segunda hora, Sayago logró su primer triunfo en “El Metro” luego de vencer a Lagomar en cifras de 79 a 64 con 19 puntos de Mateo Dogliotti, 16 de Germán Silvarrey y también de Alfonso Arrillaga, este último viniendo desde el banco de suplentes.

Por el lado de Lagomar, Nicolás Álvarez fue el goleador del equipo del balneario con 17 unidades, al tiempo que Federico Ledanis aportó 14 y Martín Perdomo 11.



Así se jugará la quinta fecha de "El Metro"

La quinta etapa del torneo de ascenso comenzará esta noche con dos partidos en el Cefubb, continuará mañana y se cerrará el jueves siendo todos los encuentros televisados por VTV.