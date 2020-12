El Gobierno Nacional suspendió todos los deportes bajo techo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pedido del Gobierno Nacional se suspendió la Liga Uruguaya de Básquetbol, la que tenía previsto disputar los partidos de semifinales entre Nacional - Aguada y Urunday Universitario - Trouville en la noche de este martes.

Según confirmaron las autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) que estaban en el Antel Arena, hubo un llamado del Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, para que no se jugaran los encuentros previstos a pedido del Gobierno Nacional.

Esta medida no solo afecta al básquetbol, sino que también a todos los deportes que se realizan bajo techo, según confirmó Ovación. De aquí en más no se jugarán, hasta nuevo aviso, todos los deportes que se juegan en gimnasios.

"El básquetbol se suspendió hasta nuevo aviso", comentó en la transmisión televisiva el dirigente de la FUBB Sergio Benítez, recién enterado de la noticia.

Nacional llevó a jugadores de formativas a jugar

Nacional finalmente había decidido presentar a un equipo lleno de jugadores de formativas, junto al extranjero Morrison, aunque no tenían entrenador, teniendo en cuenta todos los casos de contagios de COVID-19 que hay en su plantel.

Los basquetbolistas juveniles hicieron el calentamiento con una remera que decía "deportividad en la cancha". Pero minutos antes de tener que comenzar el partido, e incluso previo a la notificación de la FUBB respecto a la suspensión del básquetbol, el dirigente Alejandro Balbi reunió a los jóvenes y les manifestó que no se iban a presentar debido a que en Aguada saltaron dos casos de contagios del nuevo coronavirus y no querían exponerlos.

Aguada se enteró en el correr de este martes que el asistente técnico Fernando Cabral y que el basquetbolista Sebastián Izaguirre también dieron positivo de COVID-19.

Los aguateros desde el viernes, cuando la FUBB les alertó de los casos positivos de Santiago Álvarez, Marcel Souberibielle y Carlos Cabezas, decidieron que cada uno de sus jugadores vayan a sus domicilios para estar aislados y no entrenaron más. Este martes todo el plantel se hizo los test y así fue que saltaron los positivos de Cabral e Izaguirre (en este caso luego de un segundo testeo).

El enojo de Leandro García Morales

Leandro García Morales fue el basquetbolista que hizo público el enojo contra Nacional y este martes, aún cambiado para disputar el partido que se debía jugar, fue aún más lejos: "Nacional pasó por arriba de la FUBB, infectó al resto de los jugadores, a nosotros, y la liga se termina. Se victimizan. Una barbaridad que no corresponde en el básquet y la traen del fútbol".

García Morales agregó que "estos chicos de Nacional no merecían ser manipulados así. Hasta los padres no deberían exponerlos. No tengo palabras para describir este papelón".