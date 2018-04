Steve Kerr le pidió a Ginóbili que siga jugando

La victoria de los Warriors ya se habían consumado y Steve Kerr, entrenador de los actuales campeones de la NBA, fue en la búsqueda del alero argentino Manu Ginóbili, quien podría haber jugado su último partido en la NBA.



Ambos fueron compañeros hace años cuando Kerr defendía como jugador la camiseta del equipo de San Antonio. Tras el abrazo, Kerr le dijo al argentino de 40 años: “Sigue jugando, ¿OK? ¿Por qué no? Conocimos a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando. Me dijo 'porque amo jugar'. Si tu lo amas, sigue. ¡Qué demonios! Por cierto, me recuerdas a él".