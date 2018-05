Stephen Curry tuvo un regreso estelar en los Warriors

Los Warriors pusieron el 2-0 en su serie de semifinales de la Conferencia Oeste ante los Pelicans al derrotarlos 121-116 en el regreso de Stephen Curry un mes y medio después de sufrir una lesión en la rodilla.



Curry, que inició el encuentro en el banco, brilló con luz propia al firmar 28 puntos en 26 minutos y fue decisivo en los compases finales del choque.

No en vano, los de Oakland presentaron un balance de -21 con el armador fuera de la cancha.



"Me he sentido genial en la cancha", dijo Curry tras la contienda.

Junto a él, Kevin Durant (29), Draymond Green (20, 12 asistencias y 9 rebotes) y Andre Iguodala (15), que arrancó el choque como base titular, compensaron el mal partido de Klay Thompson (10, 4/20).



Mientras, los Pelicans disfrutaron de una actuación coral de todos sus titulares, con Anthony Davis dominando en la pintura con 25 tantos y 15 capturas, pero no fue suficiente. El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic fue su complemento ideal con 18, mientras Jrue Holiday selló 24, Rajon Rondo 22 y E'Twaun Moore 14.



New Orleans salió con la lección aprendida luego de sucumbir 101-123 en el primer encuentro. Así, la estrategia era clara desde el inicio: machacar la pintura local. Y el plan les salió bien hasta el último cuarto. No en vano, se impusieron en el primero (29-27) y el tercero (31-30) y llegaron a gozar de una renta máxima de nueve unidades tras anotar 20 de sus primeros 29 puntos en la zona.



Pero con la vuelta de Curry a la cancha se invirtieron las cosas. "Steph" transformó ocho puntos en sus primeros cuatro minutos, poniendo de manifiesto que había regresado y lo había hecho a su mejor nivel.

El encuentro entró igualado en el último periodo pero un par de triples de Green y varias acciones de Durant le dieron el triunfo a los vigentes campeones, que viajarán ahora a New Orleans para disputar el viernes el tercer encuentro de la eliminatoria.