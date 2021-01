Stephen Curry la rompió otra vez: 38 puntos para liderar el triunfo de los Warriors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Stephen Curry aportó un doble-doble de 38 puntos y 11 asistencias que ayudaron a Golden State Warriors a completar la remontada frente a Los Ángeles Clippers, a los que vencieron por 115 a 105, en otro encuentro correspondiente a la temporada regular de la NBA.

Los Warriors perdían por 21 puntos al final del tercer cuarto, pero Curry anotó 19 en ese período y colocó a Golden State a seis a falta de los últimos 12 minutos.

El cuarto periodo dejó que la exhibición encestadora de los Warriors (5-4) fuese todavía más espectacular y lo cerraran con un parcial de 34-18.

La victoria de los Warriors, que ya tienen marca ganadora en lo que va de la nueva temporada, les permitió romper una racha de cuatro derrotas consecutivas que habían tenido contra los Clippers, quienes dos noches antes habían ganado en el mismo escenario del Chase Center de San Francisco.

Stephen Curry fue la figura de Golden State Warriors. Foto: EFE.

El base estrella de los Warriors contó también con la ayuda de sus compañeros en el cuarto periodo al anotar puntos importantes que consiguieron el ala-pívot Eric Paschall, el base Brad Wanamaker y el escolta-alero Kent Bazemore.

Pero sería el alero canadiense Andrew Wiggins, cada vez más integrado y productivo, el que logró otros 16 puntos, seis rebotes, una asistencia, una recuperación de balón y un tapón, que lo dejaron como segundo máximo goleador de los Warriors, que tuvieron además 12 puntos y seis rebotes de Paschall.

El alero Paul George anotó 25 puntos como líder de los Clippers (6-4) y Kawhi Leonard agregó 24, pero Golden State mejoró la defensa después de que los Clippers anotaran 65 en la primera mitad y la historia del partido cambió por completo.

Sufrido triunfo de Los Ángeles Lakers



Chicago Bulls le planteó un partido sumamente complicado a Los Ángeles Lakers y estuvo muy cerca de dar el gran golpe en la noche del viernes en la NBA.

Zach LaVine, que fue la figura del partido, tuvo la opción de darle el partido a los Bulls cuando solo quedaban 12 segundos, pero no consiguió conectar un tiro de media distancia y Schroder se encargó de resolver finalmente el embrollo para los angelinos con el 117-115 final.

En el conjunto de púrpura y oro, que no pudo contar con Anthony Davis por lesión en el abductor, fueron fundamentales LeBron James (28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Dennis Schroder (17 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias).

En los Bulls, que plantearon un choque de lo más difícil a los actuales campeones de los NBA, brilló un fantástico Zach LaVine con 38 puntos (14 de 22 en tiros, 4 de 7 en triples), 6 asistencias y 5 rebotes.

LeBron James en el triunfo de Los Ángeles Lakers. Foto: AFP.

Los resultados del viernes en la NBA



Golden State Warriors 115 – 105 Los Ángeles Clippers

Los Ángeles Lakers 117 – 115 Chicago Bulls

Phoenix Suns 105 – 110 Detroit Pistons

Washington Wizards 107 – 116 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 101 – 89 New York Knicks

Charlotte Hornets 118 – 110 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 90 – 132 Houston Rockets

Brooklyn Nets 115 – 115 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 131 – 118 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 144 – 123 Sacramento Kings

Los partidos para esta noche



17:00 horas | Philadelphia 76ers. vs. Denver Nuggets

21:00 horas | Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks

21:00 horas | Indiana Pacers vs. Phoenix Suns

21:00 horas | Washington Wizards vs. Miami Heat

22:00 horas | Milwaukee Bucks vs. Cleveland Cavaliers

22:00 horas | Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs

22:30 horas | Dallas Mavericks vs. Orlando Magic

00:00 horas | Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers