Stephen Curry y otra gran actuación en una nueva victoria de Golden State Warriros

El base Stephen Curry aportó un doble-doble de 26 puntos, 11 rebotes y siete asistencias que lo dejaron al frente del ataque balanceado y ganador de Golden State Warriors ante San Antonio Spurs en cifras de 121 a 99 en la temporada regular de la NBA.

Junto a Curry, que anotó cuatro triples de ocho intentos, otros tres jugadores de los Warriors tuvieron números de dos dígitos, incluido el pívot novato James Wiseman, que logró 20 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Wiseman, de apenas 19 años, empieza a convertirse en un jugador espectacular y decisivo en el juego de los Warriors, que lograron el segundo triunfo consecutivo para quedar con marca positiva en la temporada regular con 8 victorias y 6 derrotas.

El “Big Three” no funcionó en su primera aparición



Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, que jugaron juntos por primera vez, cayeron derrotados en Brooklyn Nets en cifras de 147 a 135 con Cleveland Cavaliers tras una doble prórroga, al no poder contrarrestar la inspiración goleadora del base Collin Sexton, quien regresó de una baja por lesión de cinco partidos y aportó 42 puntos, incluidos 15 en los 10 minutos extras que se jugaron.

Después de haber dado Durant y Harden dos exhibiciones goleadoras en los primeros partidos que disputaron en el Barclays Center, faltaba por ver cómo iban a funcionar con Irving, quien se había perdido siete encuentros por "motivos personales" que el equipo todavía no ha dado a conocer.

Irving solo dijo a los periodistas en su vuelta ayer, martes, para entrenar, que necesitaba tiempo para resolver algunos problemas y encontrar el equilibrio en su vida.

Mientras en el campo, de inmediato se vio que la química entre los "Big 3" no funciona todavía. Hubo momentos de descuido, falta de comunicación e incluso confusión cuando los jugadores de Brooklyn intentaron encontrar algo de cohesión en el tercer partido de Harden.

Durant lideró a Brooklyn con un doble-doble de 38 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias, mientras que Irving consiguió 37 tantos, como segundo máximo encestador.

Harden logró su segundo triple-doble desde que llegó a los Nets con 21 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, pero esta vez no evitó la derrota, la primera que sufre con su nuevo equipo.

Los resultados de la NBA del miércoles



Golden State Warriors 121 – 96 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 147 – 135 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 124 – 112 Indiana Pacers

Boston Celtics 109 – 117 Philadelphia 76ers.

Detroit Pistons 115 – 123 Atlanta Hawks

Miami Heat 111 – 102 Toronto Raptors

Orlando Magic 97 – 96 Minnesota Timberwolves

Phoenis Suns 109 – 103 Houston Rockets

Sacramento Kings 96 – 115 Los Ángeles Clippers

Los partidos para esta noche



21:30 horas | Los Ángeles Lakers vs. Milwaukee Bucks

00:00 horas | New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz

00:00 horas | New York Knicks vs. Golden State Warriors