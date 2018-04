Los Spurs resisten al paso del tiempo y lograron un récord al superar a Houston

Resiste y hace historia. No importan los nombres, no hay rivales, no interesan los contextos, San Antonio Spurs creó una identidad que parece no tener fecha de vencimiento. Es verdad que otras franquicias están construyendo la nueva NBA, pero lo de los viejos texanos es realmente impactante. Es cierto que en el centro de la escena aparecen Gregg Popovich y R.C Buford como los padres de las criatu¬ra y que, detrás, los apellidos Ginóbili y Parker (como símbolos activos del asunto) completan la escena. Pero lo interesante de esta historia es que todos los que se acoplaron también entendieron cómo es que los Spurs dejan su marca. Ayer volvieron a pisar con fuerza, superaron a los poderosos Houston Rockets (100-83), se sostuvieron en el 4° lugar de la Conferencia Oeste y acumularon 45 victorias en la temporada, una marca que consiguen desde hace 19 años y es la racha más extensa en la historia de la NBA.

Para comprender mejor de qué se tratan estas cuestiones de las estadísticas, es necesario conocer la historia completa. Porque es real que los números son fríos y muchas veces no dicen demasiado, pero no aplica esa máxima en este caso. Esta racha de 19 temporadas con 45 o más victorias por año, San Antonio la sostiene desde 1999, los dos equipos que lo siguen son dos de los más poderosos de la historia de la competencia: los Lakers y los Celtics . En la franquicia de Los Ángeles se contabilizan 15 temporadas llegando a ese registro de triunfos (1976-1991), mientras que los de Boston acumularon 12 años con esa cantidad de éxitos entre 1957 y 1969.

Lentamente se van acomodando los Spurs en su camino a la postemporada, lo que podría significar su 21ª participación consecutiva en playoffs. Lo curioso de esta historia es que hace casi 15 días estaban muy golpeados con 37 victorias en 66 partidos y en el 10° lugar de la Conferencia Oeste. Tenían un andar del 56% de victorias y una racha que encendió todas las alarmas: tres éxitos y ocho derrotas entre el 1 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, lograron hacerse fuertes en el AT&T Center, acumularon seis victorias consecutivas en su casa y pudieron imponer un ritmo que hoy los encuentra con 8 victorias en los últimos 10 juegos.

Esta temporada atípica para San Antonio debe ubicarse en un escenario en el que no pudo contar con su estrella Kawhi Leonard. Justamente sobre él habló Popovich en ESPN antes del duelo con los Rockets y fue claro en su mensaje: "No sé cuándo se sentirá, él y su grupo, que van a estar listos. Si lo supiera, él estaría aquí. Cuando él y su grupo sientan que está listo, él estará listo".

LaMarcus with a couple of big blocks on Sunday ✋🏼#GoSpursGo pic.twitter.com/MHZ8LEgY5y — San Antonio Spurs (@spurs) 2 de abril de 2018

La palabra del entrenador de los Spurs es todo en San Antonio. Su importancia dentro de la franquicia se traduce en el trato con sus jugadores, en el respeto de los rivales, en los anillos conseguidos (5) y hasta en las estadísticas que lo ubican en la cima siempre. Ayer se consolidó como el entrenador, junto con Phil Jackson , con más temporadas superando los 30 éxitos como local en la historia de la NBA: 17. En esa nómina aparecen otras glorias de la competencia: Rick Adelman, Don Nelson y Jerry Sloan, todos con 13.

En su mano se advierte cómo reconfiguró al equipo sobre la marcha y consolidó la figura de LaMarcus Aldridge el gigante de 2.11 metros que mantiene vivo a los Spurs de cara a la postemporada. El pivote volvió a ser determinante ante los Rockets, porque sumó 23 puntos, capturó 14 rebotes, ofreció 2 asistencias y colocó 3 tapones; rozó casi el 60 por ciento de acierto en tiros de campo.

Lentamente San Antonio se acerca a su objetivo, que es llegar a los playoffs. Mientras tanto, los protagonistas aseguran que no les importan las estadísticas; sin embargo, en el camino reescriben la historia de la NBA.