Souberbielle: “Terminé jugando mi mejor básquetbol”

-¿Cómo evaluás tu temporada?

-Comencé muy bien, después tuve algún problema con alguna lesión, pero resalto que terminé jugando mi mejor básquetbol en las instancias más importantes.

-¿Lo podés destacar como tus mejores momentos?

-Demostré el nivel en el que puedo jugar. También se me dio el nivel por un tema táctico por el extranjero que se cambió. Si hubiéramos tenido un extranjero en esa posición que fuera una bestia, yo no hubiese jugado tanto y capaz no me habría podido destapar tanto.

-¿Cómo destacás la compañía de tus compañeros?

-Esto comienza con uno y luego los compañeros te dan confianza y ellos empiezan a confiar más en vos. Es sistemático. El cuerpo técnico, si vos rendís, te dan la confianza.

-¿Se te abrió el aro?

-Fue especial para mí porque soy jugador de Malvín desde que nací y soy hincha del club, uno sueña con esto. Antes de empezar el campeonato con la lesión que tuve, no me hubiera imaginado lo que me tocó vivir por el nivel y sobre todo la instancia, porque no es lo mismo en la temporada regular que en los playoff.

-¿El MVP fue la frutilla de la torta?

-Es un reconocimiento, pero mi objetivo era salir campeón.

-¿Qué te dijeron sobre la lesión?

-Tengo rotura del tendón de Aquiles, me operan mañana (por hoy) a las 7:30 de la mañana. Tengo para seis meses de recuperación.

-¿Tenías un contrato para ir a Puerto Rico?

-Sí, había firmado con Capitanes de Arecibo. No hablé aún, pero como no puedo jugar supongo que se anula.

-¿Tus compañeros qué te dijeron?

-Algunos no se enteraron hasta que aparecí en la cancha después de la ecografía en medio del partido. Recibí mensajes de apoyo.

-¿Vos quisiste volver al Palacio después de los estudios?

-Sí, porque cuando salté supe lo que me había pasado, después la ecografía lo confirmó. Sabía que mucho para hacer no había en ese momento y quería estar con mis compañeros para el final del partido.

-¿Ya venías arrastrando alguna molestia?

-Había sentido una molestia en el tendón de Aquiles en el último partido y había entrenado diferenciado en los últimos días. Pero no era una molestia que no me permitía entrenar sino más que nada por precaución.

-¿La recuperación dónde la vas a hacer?

-Pienso que la voy a hacer en el club con el cuerpo médico de Malvín. Tengo una temporada más de contrato.

-Entonces llegás bien para la próxima temporada.

-Es a lo que apuntamos, por eso es bueno haber conseguido que me operen tan rápido. No sé si para la pretemporada, pero estoy positivo para llegar para cuando tenga que llegar.

-¿Qué te planteás después de la recuperación?

-El objetivo es ponerme bien, recuperarme y por ahí volver a repetir o mejorar el nivel que tuve hasta ahora.