Sin Signorelli, ¿qué sucede con la selección y con su proceso?

El jueves 29 de octubre Uruguay se juega la clasificación al Mundial de China 2019 ante Puerto Rico, pero a falta de ocho semanas la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) decidió cesar a Marcelo Signorelli.



“Pensé mucho si era el momento o no, pero era mejor faltando dos meses que entrar de vuelta en una situación inmanejable a falta de 15 días. No actuamos por impulso”, explicó el presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, en diálogo con Último al Arco de Sport 890.



La “situación inmanejable” de la que habla Vairo es el mal relacionamiento entre el técnico y Esteban Batista, que ambos actores reconocieron.



“Había una relación que estaba rota con Batista, pero era con el único jugador ”, aclaró Singorelli en Tirando Paredes de Radio 1010. Y explicó la situación “por un tema de capitanato”. Desde su llegada en agosto de 2016 decidió darle a Bruno Fitipaldo la responsabilidad. “No quiere decir que Batista haya hecho algo para perjudicarme”, acotó.

El plantel “me demostró mil veces su apoyo en la forma de entrenar, en su aplicación a los sistemas, en la forma de jugar”, mantuvo Signorelli.



Esteban Batista no se quedó en silencio. “La relación fue muy mala prácticamente desde el comienzo, porque al menos a mí me dejó muchísimo que desear como persona y la manera que se maneja, totalmente distinta a la mía. Yo soy una persona que voy de frente y digo las cosas a la cara y actúo de manera derecha. Pero no es novedad lo que estoy diciendo”, dijo Esteban Batista en palabras a Ovación.

A sus 35 años, Esteban Batista es el jugador con más experiencia de la selección uruguaya, con la cual viene de sumar 18 puntos en el último partido en el camino al Mundial contra México. El exNBA tiene una carrera de 17 años.



El pivot sostuvo que incluso “en algún momento veía con buenos ojos su inclusión a la selección, pero no fue una persona que me haya generado sensaciones gratas, por la manera de actuar o proceder. Es un tema de ser una persona derecha o no. Es un problema que se le viene repitiendo bastante seguido”, reiteró.

“Los problemas que yo tengo con él los tiene muy claritos porque yo siempre se los dije de frente y en el momento que pasaban, pero eso va a quedar para mí porque actúo de forma diferente”, agregó.

Además el jugador de Nacional se libró de responsabilidad: “El presidente Vairo dejó claro cuáles fueron los motivos y quedó bastante claro de quién fue la decisión. A mí no me consultaron, no tengo que avalar la decisión, sí tengo mi opinión. Él buscó un culpable en mí. La verdad con eso demuestra la poca autocrítica”, sentenció el jugador.

“Comenzamos un proyecto de selecciones que implicaba cambios, por eso destacamos que el proyecto es de la Federación y no de las personas. Por eso no depende que esté Vairo, Signorelli o Capalbo, este proyecto debe seguir”, manifestó el presidente de la FUBB en la 1010.



Vairo llegó a la Federación en junio de 2016 y en agosto fue presentado Signorelli. “Marcelo estuvo de acuerdo e hizo sus aportes” al proyecto, afirmó el presidente.



Por esa razón es que Vairo sostiene que “el proceso de selección sigue intacto, no tiene un solo cambio, sigue 100% vigente”, y aclaró un fragmento del comunicado del lunes de cese del entrenador.

“En selecciones queremos estructurarnos y aprovechar el cambio en la disputa de torneos internacionales. Por eso apostamos por un cuerpo técnico estable con una política definida”, dijo Ricardo Vairo al asumir en junio de 2016.

“Cuando hablamos de ‘sustentabilidad institucional hablamos’ de que cualquier proyecto tiene que tener un objetivo, una estrategia. Entendemos que había carencias de liderazgo que principalmente pasaba porque no había un grupo de trabajo como equipo”, explicó.



Incluso agregó que “cuando hablo de liderazgo hablo también que si se enfrentan a determinados problemas, el líder es el que tiene que solucionar los problemas, no podemos estar solucionando los temas por fuera. Hay un montón de cosas que son esenciales, más allá del resultado”.

“Entiendo que puede ser sorprendente para el exterior (de la selección), pero había carencias que manejamos hace un año y no se han mejorado. El líder, el coach, es el que tiene que solucionarlos”.

Y aclaró que estas discrepancias con el entrenador no es algo nuevo: “Entiendo que la noticia puede ser sorprendente para el exterior (de la FUBB), pero hace un año ya manejamos esta situación y las cosas no se han mejorado” en las selecciones en general. “Con la selección mayor se agregan otro tipo de problemas”, añadió, entre los cuales se incluye la mala relación con Batista. “Ha habido problemas no solo con Esteban”, comentó el presidente, oponiéndose a lo asegurado por el entrenador.

“Yo la falla siempre la pongo en el que es el responsable. Si tenemos que sostener una situación así es porque no se están solucionando las cosas”, argumentó Vairo, que ahora debe elegir el nuevo técnico.



“Estamos empezando a trabajar. Puede ser nacional o extranjero. No podemos ir por un entrenador que esté trabajando”. Otra opción “si vamos por un acuerdo por estas dos ventanas y luego hacer un proyecto más continuo”, finalizó.



Batista: “La selección no depende de nadie”.



Batista sostuvo que el partido del 29 de noviembre se prepara “con las ganas y con la misma ilusión de poder llegar a lo que tanto luchamos los jugadores, porque esto no depende de nadie; no hay nadie indispensable, ni Batista ni nadie. Esto sigue, el proceso está más que en pie porque la adhesión de los jugadores está. La lealtad mía quedó demostrada en el último cuarto y ahí está donde mejor hablo, en la cancha. Estoy totalmente adherido a la selección, al objetivo que tenemos. La selección no es una persona, es la representación de un país y acá estamos todos para tirar para adelante con el que venga y con los que estén”.