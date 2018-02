Signorelli: "Los jugadores no se guardaron nada"

El entrenador y el capitán de Uruguay en la histórica victoria sobre Argentina por las Eliminatorias al Mundial de China 2019 valoraron el aporte de todo el plantel en diálogo con DirecTV luego del juego.

Signorelli: "Así lo planteamos antes del juego, queríamos hacer historia".

“Una victoria disfrutable, histórica. Así lo planteamos antes del juego, que queríamos hacer historia. Los jugadores no se guardaron nada y eso es lo lindo. Y eso que tuvimos un nivel aceptable de juego, no en el primer cuarto pero sí en el segundo cuarto en la parte defensivo, en lo ofensivo le poníamos la pelota al aro a Esteban y los otro cuatro miraban, no era lo que habíamos planificado”.

“Nosotros si no somos intensos los 40 minutos no tenemos chance. Eso es lo que entrenamos. Esta victoria dignifica el proceso”.

Sobre el minuto pedido: “Estábamos trabados. A veces tengo la lucidez y Bruno tiene esa capacidad. Tenemos cuatro bases de lujo”.

La dosificación de minutos: “Contra Panamá necesitamos de todos los jugadores. Esto es un espejo para los chicos que vienen atrás”.

“Te cambia el ánimo rotundamente. Ahora no descansamos porque a las 3 de la mañana tenemos que estar en Ezeiza”.

“Le mando saludos a Uruguay, me emocionó”.

Fitipaldo: "El ingreso del banco cambió el partido".

“Estamos muy felices que es la primera vez la victoria contra este equipo”, comenzó diciendo el capitán uruguayo, quien valoró el aporte de todo el plantel y la remontada de los 14 puntos que había sacado Argentina.

“El ingreso del banco cambió el partido, la energía. Entrar al tercer cuarto con 14 puntos era imposible. Que sumen todos los jugadores fue importante. A veces pasa que es complicado porque llegamos hace dos días”.

Sobre Panamá en la próxima fecha: “Otro partido muy difícil por cómo juegan ellos. Es un viaje muy difícil”.

De la salida de Panchi: “En la cancha me dijo que estaba mareado, espero que esté bien”.

“Quiero mandarle un saludo a toda la gente en Uruguay que nos apoya mucho”, cerró.