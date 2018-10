Signorelli: "Había una relación rota con Batista, pero era con el único"

"Había una relación que estaba rota con Batista, pero era con el único jugador que estaba en problemas. Me molesta que se haya hablado en plural. Si mi relación con el plantel hubiera estado desgastada no hubiesen jugado el partido que hicieron con México". Marcelo Signorelli rompió el silencio. Se tomó algunas horas para meditar y en cierta forma otear qué se decía sobre su salida y este martes salió a dar su versión.

El seleccionador de básquetbol, cesado el lunes por la noche por la FUBB, confirmó en declaraciones al programa Tirando Paredes (1010 AM) que el motivo fundamental de su cese fue precisamente la mala relación que tenía con Batista y reconoció que todo se trató "por un tema de capitanato", ya que Signorelli decidió dárselo a Bruno Fitipaldo. No obstante, aclaró: "No quiere decir que Batista haya hecho algo para perjudicarme".

Defendió a capa y espada su relación con el resto del plantel. "Me demostró mil veces su apoyo en la forma de entrenar, en su aplicación a los sistemas, en la forma de jugar... De los jugadores no tengo absolutamente nada que decir".

Calificó de "excusas tontas" lo ocurrido en un viaje de regreso de la delegación a Las Vegas en la que él, su asistente y el presidente de la delegación ocuparon tres lugares en Primera Clase que estaban destinados a los jugadores más grandes, entre ellos Batista. "Cuando subimos al avión hablamos con la azafata y le pedimos cambios de asientos, lo que quedó autorizado. Después de despegar me quedé profundamente dormido y ningún jugador vino a hablar conmigo ni se quejó. Yo no soy Popovic o Kerr, siempre viajo en Económica".

Finalmente, Signorelli contó que luego de reunirse por más de una hora y media con la dirigencia de la FUBB y tratar de convencerlos de que su proceso debía seguir, "no hubo nada que hacer. Me dijeron que la decisión estaba tomada".