Cortocircuitos: principal razón del cese de Marcelo Signorelli como técnico

El Palacio Peñarol se volvió a llenar y a ser una parte importante de los triunfos de Uruguay en básquetbol. La Celeste viene de conseguir un gran triunfo sobre México en la ventana de Eliminatorias, por lo que quedó a un triunfo de clasificar al Mundial, algo que no se logra desde España 1986. Sin embargo, el técnico Marcelo Signorelli fue cesado por la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB). ¿Qué pasó?

Después de 39 años, Capitol es de Primera By Emiliano Esteves Después de 39 años, Capitol es de Primera MIRA TAMBIÉN Después de 39 años, Capitol es de Primera

El comunicado emitido por la dirigencia fue poco específico. Expresa que el proyecto "ha tenido una evaluación positiva en sus resultados, (pero) debió ser revisado en lo que refiere a su sustentabilidad organizacional". Lo primero que se puede pensar es que no hay dinero para pagarle al técnico y sus colaboradores o para mantener el programa de entrenamiento. Hay que recordar que la FUBB ha invertido en el Centro de Entrenamiento para que todas las selecciones nacionales de básquetbol trabajen allí. No obstante, este no sería el motivo.

Relacionamiento

Según lo informado en el programa 100% Deporte (Sport 890) por el periodista especializado Federico Buysan, la razón fundamental de la determinación tomada por la FUBB son los cortocircuitos que Signorelli ha tenido con distintos actores de la selección, entre ellos dos fundamentales: el presidente Ricardo Vairo y el jugador Esteban Batista.

Otra vez con Leandro enfrente By Emiliano Esteves Otra vez con Leandro enfrente MIRA TAMBIÉN Aguada debuta en la Liga Sudamericana

Con Vairo habría importantes discrepancias en cuanto al enfoque de la metodología de trabajo y con Batista directamente no existiría el diálogo. Siempre de acuerdo a Buysan, generó molestia también en el plantel que en un viaje a Las Vegas los tres lugares que se habían conseguido en Primera Clase del vuelo para ubicar allí a los basquetbolistas más grandes fueron ocupados por el presidente de la delegación, Signorelli y su asistente Federico Camiña.

Por lo tanto, cortocircuitos en las relaciones profesionales fueron el motivo que cortaron con lo que había sido hasta ahora el inicio de un proceso exitoso en la selección de básquetbol que quería, en algún momento, emular el realizado en la de fútbol.

Marcelo Signorelli ya no es más el técnico de Uruguay y por tanto tampoco hay proyecto. Y ahora, ¿quién vendrá?