Shaquille O'Neal y un desconsolado discurso entre lágrimas recordando a Kobe Bryant

Desde que se conoció la noticia sobre su muerte, siguen las muestras de cariño hacia la figura de Kobe Bryant. Esta vez, Shaquille O'Neal lo recordó con un devastador discurso durante su programa 'NBA en TNT'.



Precisamente la NBA decidió posponer el partido entre los Lakers contra los Clippers como una muestra de respeto a Bryant, quien el domingo perdió la vida en un accidente de helicóptero, junto a su hija Gianna Maria (Gigi), de 13 años y los otros siete pasajeros de la aeronave.

Desde el Staples Center, O'Neal habló a corazón abierto sobre Kobe y dijo haber perdido a 'su hermano pequeño'. Uno de los conductores le dio paso a 'Shaq' y le dijo que fue una de las primeras personas en las que pensó cuando se enteró de la noticia. El ex Lakers comenzó a hablar y no pudo contener sus lágrimas al recordar a su amigo.



dolor El discurso de Shaquille O'Neal recordando a Kobe

"Bueno, como saben, los dos últimos meses han sido realmente difíciles. Perdí a mi hermana pequeña y no he podido dormir ni hacer las cosas que habitualmente suelo hacer. Trabajo, nos reímos, bromeamos... pero cuando llego a casa me choco con la realidad, veo que se ha ido y, simplemente me me duele".



"El otro día estaba ejercitándome con mi hijo Shaqir y mi sobrino Colon y mi otro sobrino vino llorando enseñarme su teléfono. Yo le respondí bruscamente: 'Quita eso de mi cara'. Vivimos en un mundo en el que cualquier cosa puede ser retocada en Photoshop. No quería creerlo. Luego recibí la llamada de Ernie, Charles, Kenny... y descubrimos que estaba confirmado, no había sentido un dolor agudo en mucho tiempo. Tengo 47 años, perdí a dos abuelas, perdí a mi hermana y ahora perdí un hermano pequeño".



"Nuestros nombres estarán unidos por lo que hicimos. La gente siempre pregunta sobre nuestra relación y les digo que es como Charles (Barkley) y yo. Éramos dos personas con un carácter fuerte que van a decir cosas y hacerlo todo a su manera, pero el respeto nunca se perderá cuando se trata de estar dentro de unos límites y ganar".



"Shareef (el hijo mayor de O'Neal) me llamó devastado y dijo: 'Kobe me envió un mensaje de texto para ver cómo estaba'. Solía hacerlo de vez en cuando. Eso me hace pensar que en la vida deberíamos hacer ciertas cosas en lugar de esperar.Aquí trabajamos mucho y creo que muchas veces damos las cosas por sentado. No hablo tanto con ustedes como lo necesito".

"No podremos bromear durante su ceremonia del 'Hall of Fame', no podremos decir 'tengo cinco anillos y tú tienes cuatro'. No vamos a ser capaces de decir 'si no nos hubiéramos separado habríamos tenido 10', esas son las cosas que no se pueden recuperar".



"Con la pérdida de mi padre, de mi hermana... lo único que deseo es poder decirles algo. La última vez que hablé con él fue cuando estuvo aquí (Staples Center) y le pedí que anotara 50 (puntos) y él hizo 60. Esa fue la última vez que hablé con él. Esto definitivamente me cambiará. Trabajo mucho, más que el promedio, ustedes lo saben.Ahora tengo que tomarme mi tiempo en llamar a la gente y decir te quiero. Voy a intentar hacer un mejor trabajo hablando con la gente en lugar de posponer siempre porque nunca se sabe".



"No me imaginaba algo así. Todos los ídolos del básquetbol con los que crecí, los veo, están viejos. La gente va a decir, 'tomate tu tiempo', 'recuperate' pero será difícil para mi. Veré que puedo hacer. Mis condolencias para su familia, para las demás familias y todos los involucrados".



"Nos pegó a todos de la nada, yo no quería creerlo. Mi espíritu dejó mi cuerpo. Me gustaría decir una cosa más a la gente que perdimos porque cuando te vas, te vas para siempre, y no debemos dar nunca nada por sentado".



video La arenga de 'Shaq'

Cuando dejaba el Staples Center y los fanáticos lo rodeaban, los arengó y todos terminaron coreando el nombre de Kobe.