Básquetbol: las semifinales de la Liga se reiniciarán en enero en el interior

En la reunión llevada a cabo en la tarde de este miércoles entre la Secretaría Nacional del Deporte y la Federación Uruguaya de Básquetbol, a la que también concurrió Aguada, se analizó la posibilidad de que las finales de la Liga se reinicien a mediados de enero en una burbuja que se hará en un departamento del interior.

Las semifinales continuarán siendo al mejor de cinco partidos, porque ya se han jugado dos partidos entre Trouville y Urunday y uno entre Aguada y Nacional. Pero la final se bajará de siete partidos, que era lo que estaba previsto, a cinco. En esto se tuvo en cuenta la opinión de la empresa Tenfield, que es el otro socio en el asunto y ya tiene pautas vendidas.

"Se hablo de los errores que hubo a nivel del básquetbol, principalmente con Nacional, donde se llegó con 13 casos de positivos", dijo Sebastián Bauzá a Ovación y pasó a explicar las opciones que se manejan para terminar la Liga.

"Este año es imposible que se vuelva porque hasta el 18 de diciembre no va a haber ninguna resolución. Y jugándose al mejor de cinco es imposible. Se volverá a jugar a mediados de enero. la idea es jugar en una burbuja en el interior. Esto ya lo presentamos ayer en la Torre Ejecutiva. La gente de la Federación estuvo de acuerdo, pero ahora son ellos los que deberán mantener contactos con las intendencias del interior. Esas son negociaciones de la Federación de Básquetbol", explicó Bauzá.

"Teníamos dos objetivos en la reunión con Bauzá. Uno era que se nos explicara de primera mano a cómo se dieron los hechos en la suspensión del martes de la semana pasada", dijo mientras tanto Sergio Benítez, gerente de la FUBB, en diálogo con Ovación. "Había varias versiones de lo que había pasado con Nacional y él nos explicó los hechos. La hora de la suspensión se dio por una coincidencia de horarios. Hablamos largo y tendido y quedamos muy satisfechos con las explicaciones que nos dieron", añadió Benítez. "Por eso nos acompañó Aguada que era el club más preocupado por lo que había sucedido".

El otro tema y el más importante era como seguir adelante con la competencia. "Bauzá había tenido una reunión con el GACH y ellos la única posibilidad de retorno que veían era con una burbuja en el interior. Y estamos empezando a trabajar con algunas de las intendencias. Florida y Paysandú son las que están más avanzadas. También están Flores, Durazno y Tacuarembó. Vamos a ir viendo lo que podemos obtener de parte de las Intendencias y la Secretaría y analizar nuestros presupuestos para empezar a concretar. Pero no va a ser antes de la segunda semana de enero, el 11 o el 12", manifestó el gerente quien explicó a su vez que es posible que para las semis se haga una burbuja en un departamento y las finales en otra para que no resulte tan caro para la ayuda de las Intendencias.

"Se puede manejar una burbuja para semifinales, salir de la burbuja, hisopar a los dos planteles finalistas y hacer otra burbuja en otro lugar. Hay que evaluar todo eso. En estos días vamos a estar trabajando para definir donde terminamos la Liga", añadió.

El martes se llamará a una reunión de Liga a todos los equipos para informarles de todo esto. Y Benítez viajará a Florida para ver las instalaciones que les ofrecen en Paso Severino, mientras que en Paysandú está trabajando en el tema el vicepresidente de la Federación, Andrés Piaggio .

CANCHA ABIERTA. En la Secretaría Nacional del Deporte saben que el año que viene será necesario seguir lidiando con la pandemia del COVID-19, haya vacuna o no. Por eso piensan en la posibilidad de jugar en cancha abierta.

"Vamos a seguir en pandemia y con las burbujas hemos tenido experiencias que no han salido del todo buenas. Entonces debemos entender que si no queremos que se suspenda el básquetbol, deberá ser al aire libre. Y para esto a lo mejor, en lugar de invertir tanto en burbujas, hacerlo en una cancha techada, pero abierta en los costados, con un piso profesional, que sea aceptado por los jugadores. Es algo que no descarto. Como las canchas de fútbol cinco que tienen una buena circulación" explicó Bauzá.

Con respecto a quién se haría cargo de la mencionada cancha, afirmó: "Hay que ver si los clubes y los jugadores están de acuerdo, pero te aseguro que sale mucho menos que lo que puede salir la burbuja", dijo Bauzá quien contó a su vez estar muy preocupado por el handbol que debe prepararse para el Mundial de Egipto y lo esta haciendo al aire libre. "Estamos tratando de conseguirle un gimnasio que sea solo para ellos".

"La Secretaría Nacional del Deporte esta convencida de la importancia que tiene el deporte para todos los uruguayos. Desde la salud mental, la física y el sistema inmunológico. A veces tomamos medidas con mucho dolor, no son las medidas que queremos sino as que podemos tomar. La decisión de suspender los deportes bajo techo, los clubes y los gimnasios está basado en experiencias que se han dado en otros países y por la cantidad de brotes que hay en el deporte", finalizó Bauzá.