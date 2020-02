¿Cómo seguirá la Liga Uruguaya de Básquetbol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La temporada regular de la Liga Uruguaya finalizará mañana con el juego desempate entre Defensor Sporting y Urunday Universitario que dará a conocer el sexto cupo a la Liguilla y que jugarán desde las 20:10 en la cancha de Larre Borges.

Luego de haber igualado en puntos, el fusionado y el estudioso se medirán en un juego que definirá mucho ya que el que pierda deberá recalar en el Reclasificatorio para ganarse un lugar en los futuros playoffs.

Más allá de este juego, la Liga tendrá un interesante parate ya que la actividad se para el próximo jueves 13 de febrero y no retornará hasta el 27 y 28 de febrero debido a la ventana de Eliminatorias donde Uruguay se cruzará con Brasil el 21 y el 24 de este mes.

LIGUILLA. En este momento, son cinco los equipos que ya tienen su lugar asegurado en esta zona del certamen ya que Malvín (21), Olimpia (20.5), Trouville (19.5), Nacional (19.5) y Hebraica Macabi (19) aguardan por Defensor Sporting o Urunday Universitario (18.5).

A esta ronda, los equipos pasan con la mitad de los puntos y juegan solamente para conocer qué lugar ocuparán en los posteriores playoffs que se disputarán cuando finalice esta fase.

Fecha 1 (28 de febrero): Malvín vs. Sporting/Urunday, Nacional vs. Olimpia y Trouville vs. Hebraica Macabi.



Fecha 2 (3 de marzo): Malvín vs. Trouville, Olimpia vs. Sporting o Urunday y Nacional vs. Hebraica Macabi.



Fecha 3 (10 de marzo): Nacional vs. Malvín, Olimpia vs. Hebraica Macabi y Sporting o Urunday vs. Trouville.



Fecha 4 (13 de marzo): Malvín vs. Hebraica Macabi, Trouville vs. Olimpia y Nacional vs. Sporting o Urunday.



Fecha 5 (17 de marzo): Malvín vs. Olimpia, Trouville vs. Nacional y Hebraica Macabi vs. Sporting o Urunday.

Foto: Marcelo Bonjour

RECLASIFICATORIO. Goes (18), Aguada (17), Biguá (17), Capitol (15.5) y Sayago (13.5) ya están en esta fase y al igual que los de la Liguilla esperan, en este caso, por el perdedor del desempate entre Defensor Sporting y Urunday Universitario.

Una de las particularidades de esta fase es que habrá clásico entre Goes y Aguada que serán dos de los equipos que buscarán los dos cupos que otorga el Reclasificatorio para los playoffs.

Estos dos lugares los conseguirán los dos mejores, mientras que el último de esta zona descenderá al Metro 2020.

Fecha 1 (27 de febrero): Sporting o Urunday vs. Sayago, Biguá vs. Goes y Aguada vs. Capitol

Fecha 2 (2 de marzo): Sporting o Urunday vs. Aguada, Goes vs. Sayago y Biguá vs. Capitol

Fecha 3 (5 de marzo): Sporting o Urunday vs. Biguá, Goes vs. Capitol y Biguá vs. Sayago.

Fecha 4 (9 de marzo): Aguada vs. Goes, Sporting o Urunday vs. Capitol y Biguá vs. Sayago.

Fecha 5 (12 de marzo): Sporting o Urunday vs. Goes, Aguada vs. Biguá y Capitol vs. Sayago.

LIGA SUDAMERICANA. Trouville y Malvín, que fueron los mejores equipos del Torneo Apertura y Clausura, respectivamente, se enfrentarán el próximo 6 de marzo en el Campus de Maldonado para conocer cuál será el primer cupo de Uruguay en la Liga Sudamericana 2020. El juego será uno solo y el ganador se hará acreedor de ser uno de los representantes celestes en el torneo.