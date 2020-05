Los secretos sobre Jordan en la filmación de la serie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La serie "The Last Dance" que se basa en temporada 97/98 de los Chicago Bulls de Michael Jordan, es un éxito mundial. Una de las series más vistas en estas épocas de cuarentena. En realidad la serie iba a salir en junio pero fue adelantada para abril debido a la pandemia del coronavirus.

Hay muchas cosas que se preguntan los espectadores, pero la principal es la forma en que se ven los ojos de Jordan y el vaso que siempre lo acompaña. Durante las entrevistas se ve que el exNBA tiene los ojos muy irritados y de un color amarillento. Según el diario Marca, Jordan sufriría de ictericia, que hace que la piel y las mucosas tomen un color amarillento por el un aumento de la bilirrubina en la sangre debido a ciertos trastornos hepáticos. Sin embargo, también podría tratarse de una alergia o a un excesivo consumo de alcohol.

Justamente, Jordan siempre aparece con un vaso durante las entrevistas. Podría ser un buen whiskey, pero no. Es un tequila de lujo, super premium:un añejo de la marca de tequila Cincoro, que tiene un costo de 1.600 dólares la botella.

Orto detalle, las entrevistas con el principal protagonista de la serie no se grabaron en su propiedad como todo el mundo cree. Jordan no aceptó mostrar su espectacular casa en Jupiter (Florida) para preservar su intimidad y tampoco accedió a que se filmara su jet privado. Las entrevistas se realizaron en tres mansiones cercanas a su casa.

Muchos se preguntan también cuánto dinero ganó Jordan con la serie, pues bien no se llevará ni un dólar por "The Last Dance", las ganancias que obtenga que ya están estimadas entre tres y cuatro millones de dólares, las donará a entidades benéficas.